San Pedro Sula, Honduras. Las investigaciones policiales sobre el crimen de la tiktokera Claudia Ninoska Pacheco Peraza se limitaron a la elaboración de tres hipótesis. Entre esas tres presunciones prevaleció la posibilidad de que el asesinato de Claudia Pacheco Peraza, conocida en TikTok como Daniela Peraza, estuviera relacionado con un móvil pasional. Sin embargo, ninguna de las tres hipótesis ha sido comprobada por la Policía. Daniela Peraza (de 35 años) fue encontrada asesinada el domingo 26 de septiembre de 2021 en un potrero ubicado en las cercanías de la colonia Las Anonas, al noroeste de San Pedro Sula. El cuerpo de la víctima presentaba un balazo en el rostro.

El vehículo turismo blanco de la mujer estaba a pocos metros de su cuerpo, en una calle de tierra cercana al segundo anillo. Las autoridades forenses determinaron, a eso de las 10:00 am, cuando reconocieron el cuerpo, que Daniela Peraza tenía aproximadamente siete horas de haber fallecido. Esto indica que le habrían quitado la vida alrededor de las 4:00 am de ese domingo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Daniela era muy conocida porque en sus redes sociales bailaba, cantaba, mostraba sus rutinas de ejercicio, su afición por los caballos y el rodeo. Además, compartía momentos de su vida cotidiana.

Daniela Peraza estuvo en un evento vaquero antes de ser asesinada

Al realizar las requisas, los técnicos especialistas de la Policía encontraron dentro del vehículo de Daniela unas botas vaqueras y un sombrero, lo que hace presumir que habría asistido a un evento de rodeo o similar antes de ser asesinada. La mujer fue hallada sin vida con la misma ropa que llevaba en su último video publicado en TikTok, a las 5:00 pm del sábado 25 de septiembre de 2021. La cuenta de TikTok de la hondureña Daniela Peraza registraba actividad constante y miles de reproducciones.

Claudia Ninoska Pacheco Peraza era originaria de Tocoa, Colón, residía en San Pedro Sula y era madre de dos niñas.

Policía manejó hipótesis de un móvil pasional

El entonces jefe de operaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), subcomisario Cristian Nolasco, informó que el análisis de los indicios recolectados por los investigadores de delitos contra la vida en la escena del crimen, así como las circunstancias en que ocurrieron los hechos, apuntaban a un móvil pasional.