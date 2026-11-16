A 19 años del asesinato del abogado Alejandro Navas, aún no hay investigación policial

San Pedro Sula, Honduras. La trillada y no sustentada hipótesis de un ajuste de cuentas es la única respuesta que dio la Policía sobre el asesinato del abogado y periodista Alejandro Arturo Navas. El 13 de septiembre de 2027, el crimen del togado cumplió 19 años y las investigaciones no arrojaron más resultados que presunciones, por lo que su muerte permanece en la completa impunidad. El asesinato de Alejandro Aturo Navas (de 42 años) se registró el 13 de septiembre de 2007 en la 8 calle y 22 avenida de la colonia Zerón, cuando el togado se aprestaba a entrar en su vivienda, alrededor de las 6:00 pm.

A esa hora, Navas llegó en su vehículo y, cuando iba a entrar a su casa, dos individuos vestidos de negro que se conducían en una motocicleta lo interceptaron. Antes de que entrara por el portón del garaje, los malhechores abrieron fuego contra el periodista y abogado, pero los proyectiles impactaron en un vehículo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Alejandro Navas logró estacionar su carro y uno de los hombres le disparó. La esposa del profesional del derecho, al escuchar las detonaciones, salió a ver qué sucedía, pero al verr al sicario entró corriendo a la casa. Ese día, una patrulla policial que recorría la colonia llegó a la escena tras escuchar los disparos. Los patrulleros ayudaron a sacar a Navas del vehículo, cuando todavía presentaba signos vitales.

Navas tenía medidas sustitutivas cuando lo mataron

En un intento por salvarle la vida, el abogado fue trasladado por los patrulleros a la sala de urgencias de una clínica privada. Sin embargo, según el doctor de Medicina Forense, Dagoberto Moreno, murió segundos antes de ingresar al centro hospitalario. Moreno indicó que el cuerpo de Navas presentaba dos impactos de bala: uno en la espalda y otro en la región pectoral izquierda, ocasionados con una pistola calibre 45 milímetros. Navas había estado preso durante seis días en 2004 debido a una falsificación de documentos a favor de un supuesto narcotraficante. Cuando fue ultimado, gozaba de medidas sustitutivas distintas a la prisión preventiva. En ese entonces, el jefe de la desaparecida Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), Carlos Rivera Licona, manifestó que estaban realizando las investigaciones necesarias para determinar lo sucedido y establecer el posible móvil, pues las personas llegaron precisamente a matarlo.