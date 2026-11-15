Keyla Martínez: cómo cambió el caso desde la versión de suicidio hasta la condena

El caso de Keyla Martínez se convirtió en uno de los procesos judiciales que generaron exigencias de justicia en Honduras. La muerte de la joven estudiante la madrugada del 7 de febrero de 2021 dio paso a investigaciones y a un proceso contra un agente policial.
La muerte de Keyla Patricia Martínez Rodríguez ocurrió en el contexto de su detención en una posta policial en La Esperanza, Intibucá, en medio de las medidas por la pandemia del covid-19, la noche del 6 de febrero, al no cumplir el toque de queda. Información preliminar indicaba que se habría quitado la vida mientras estaba recluida en la celda.
La joven fue llevada al hospital Enrique Aguilar Cerrato, de Intibucá, a eso de las 2:55 am del domingo 7 de febrero, sin signos vitales. En ese mismo centro hospitalario laboraba Keyla como auxiliar de enfermería.
El lunes 8 de febrero, el cuerpo de Keyla fue trasladado a la morgue de Tegucigalpa para realizarle una autopsia y determinar su verdadera causa de muerte, pues su familia no aceptaba la versión de la Policía en un comunicado que los "agentes la descubrieron intentando quitarse la vida mediante asfixia por suspensión".
Las investigaciones sobre la muerte de la joven estudiante incluyeron actuaciones de Medicina Forense. El 9 de febrero, dos días después del hecho, el Ministerio Público confirmó que Keyla fue asesinada por asfixia mecánica, lo que fue tipificado como un homicidio.
El policía Jarol Rolando Perdomo Sarmiento fue acusado por el Ministerio Público y llevado a juicio en el proceso relacionado con la muerte de Keyla Martínez en una de las tres celdas de la Unidad Departamental Policial Número 10, con sede en La Esperanza, Intibucá.
Durante el juicio, fiscales y elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) evacuaron pericias técnicas científicas y entre la prueba estaba la inspección judicial de reconocimiento a la celda y los dictámenes de vídeo forense que muestran el tiempo de cinco minutos aproximados que el imputado permaneció en el recinto donde se encontraba recluida la joven y que luego se mantuvo afuera de forma sospechosa.
El juicio contra el policía marcó una etapa importante en la búsqueda de respuestas judiciales. Sin embargo, en septiembre de 2023 el Tribunal de Sentencia lo absolvió del delito de homicidio doloso y lo declaró culpable únicamente por homicidio imprudente en su grado de comisión por omisión. Recibió una condena de cinco años de prisión.
La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida interpuso el 6 de marzo de 2024 un recurso de casación por la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, en donde se desarrolló el juicio contra el agente policial por la muerte de Keyla.
Cinco años después de la muerte de Keyla Martínez, el caso continuaba generando exigencias de justicia. La situación judicial y los cuestionamientos alrededor de lo ocurrido en la posta policial mantenían vigente el reclamo de esclarecimiento.
En enero de 2026, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó repetir el juicio por la muerte de la estudiante de enfermería tras encontrar inconsistencias y fallas procesales en el juicio previo. El proceso judicial volvió a colocar bajo análisis las pruebas y los elementos relacionados con la muerte de Keyla Patricia.
La nueva etapa permitió retomar el análisis judicial de los hechos y las pruebas relacionadas con la muerte de la joven estudiante. Durante el nuevo proceso judicial, las pruebas relacionadas con la investigación volvieron a ocupar un lugar central. Su análisis era fundamental para que el tribunal examinara las circunstancias de la muerte de Keyla Martínez y las responsabilidades sometidas a juicio.
Durante el juicio, la acusación presentó videos que mostraron a Keyla Martínez sin comportamientos agresivos ni indicios de suicidio antes de su muerte. Las grabaciones también evidenciaron que Jarol Perdomo ingresó en varias ocasiones a la celda donde ella se encontraba.
El Ministerio Público y la acusación privada solicitaron que el expolicía Perdomo Sarmiento fuera condenado por femicidio agravado al señalarlo como responsable de la muerte de Keyla Martínez. En contraste, la defensa pidió su absolución y que no se le atribuyera responsabilidad penal por los hechos investigados.
Finalmente el 30 de octubre de 2026, el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque declaró penalmente responsable al agente de la Policía Nacional, Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, por el delito de homicidio en perjuicio de la estudiante de enfermería, pues acreditaron las pruebas presentadas por la Fiscalía.
Tras la lectura del fallo, el tribunal revocó las medidas cautelares que cumplía Jarol Perdomo Sarmiento y ordenó su prisión preventiva, al considerar la gravedad del delito por el que fue declarado culpable. En consecuencia, permanecerá recluido en la Penitenciaría Nacional de Támara mientras continúa el proceso judicial.
Además de condenar al exagente por el homicidio de la joven, el tribunal instruyó al Ministerio Público a investigar a los mandos de la UDEP-10 que estaban de servicio al momento de los hechos, al considerar que la víctima permanecía bajo custodia del Estado.
La declaración de culpabilidad del agente policial marcó otro capítulo en el proceso judicial por la muerte de Keyla Martínez. Después de años de actuaciones e investigaciones, el fallo se convirtió en un acontecimiento central en la búsqueda de justicia por la muerte de la joven. Este lunes 16 de noviembre a las 9:00 am se llevará a cabo la audiencia de individualización de pena.
En la audiencia de individualización de la pena concreta, las partes procesales expondrán sus argumentos para establecer cuántos años de prisión deberá cumplir el agente policial por la muerte de Keyla Patricia Martínez. El artículo 192 del Código Penal tipifica el "HOMICIDIO. Quien da muerte a una persona debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años".