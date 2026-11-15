Keyla Martínez: cómo cambió el caso desde la versión de suicidio hasta la condena

Durante el juicio, fiscales y elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) evacuaron pericias técnicas científicas y entre la prueba estaba la inspección judicial de reconocimiento a la celda y los dictámenes de vídeo forense que muestran el tiempo de cinco minutos aproximados que el imputado permaneció en el recinto donde se encontraba recluida la joven y que luego se mantuvo afuera de forma sospechosa.