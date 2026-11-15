Miss Universo 2026: glamour y belleza en medio de polémicas, tropiezos y críticas

La propia Febles defendió el espíritu de la actividad y destacó la manera en que las candidatas retomaron el paso después de los tropiezos. Mientras tanto, desde una perspectiva más crítica, Osmel Sousa, una de las figuras más reconocidas de la industria de los concursos de belleza, cuestionó el montaje de algunas actividades y expresó su inconformidad con la calidad de ciertos escenarios, señalando que, a su juicio, estos espacios han ido perdiendo nivel con el paso de los años. Su comentario añadió peso a una conversación que ya estaba dominando las redes.