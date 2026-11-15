Miss Universo 2026: glamour y belleza en medio de polémicas, tropiezos y críticas

El glamour, las coronas y los vestidos de gala suelen ser los protagonistas de Miss Universo, pero la edición 2026 comenzó con un ingrediente inesperado: polémicas. Puerto Rico recibe la celebración del 75 aniversario del certamen, pero las primeras actividades han dejado imágenes que rápidamente se hicieron virales y cuestionamientos sobre la organización, los escenarios y hasta la participación de algunas candidatas. Aquí un resumen de lo que ha acontecido en los primeros días de concentración.
La primera señal de inconformidad apareció el 11 de noviembre, durante una actividad de bienvenida en Aguadilla. De acuerdo con reportes locales, el evento recibió críticas por aspectos de su producción, entre ellos la iluminación, los espacios vacíos y una escenografía que algunos asistentes consideraron poco acorde con la magnitud de un certamen internacional. Las imágenes comenzaron a alimentar el debate en redes sociales sobre si las actividades previas estaban realmente a la altura de una edición histórica.
Ese mismo ambiente de escrutinio se trasladó después a las propias candidatas. Durante la presentación de la nueva corona conmemorativa por los 75 años de Miss Universe, celebrada en Plaza Las Américas, no estuvieron presentes todas las concursantes. Las representantes de Argentina, Daiana Pereyra, y España, Susana Lucía Medina, se encontraban participando en una sesión fotográfica en Rincón, una situación que generó preguntas entre los seguidores sobre la distribución de las actividades y las oportunidades de exposición de las participantes.
La polémica de las ausencias, sin embargo, tuvo una explicación logística. Pereyra contó que el equipo acababa de terminar una sesión fotográfica en Playa Domes y que la distancia hasta el evento hacía prácticamente imposible llegar a tiempo. Medina también explicó que ambas intentaron encontrar una solución, pero los horarios y los desplazamientos complicaron su asistencia. El episodio abrió una discusión interesante: en una competencia donde cada aparición puede convertirse en una oportunidad para ganar visibilidad, ¿qué ocurre cuando las propias actividades del concurso se cruzan entre sí?
El capítulo más comentado llegó el 13 de noviembre, con el desfile “Beauty at the Beach”. La idea parecía perfecta para Puerto Rico: candidatas, playa, trajes de baño y un escenario caribeño. Pero la realidad terminó siendo mucho menos idílica. Varias participantes tuvieron dificultades para caminar sobre una alfombra instalada directamente sobre la arena y algunas estuvieron a punto de caer. Entre las imágenes que circularon estuvieron los tropiezos de representantes como Perú, Venezuela y Filipinas.
El problema no fue solamente el terreno. También se cuestionó el control del espacio: según reportes, algunas personas se levantaban, cruzaban frente a las candidatas e incluso ingresaban al área de la pasarela mientras ellas caminaban. Además, la actividad sufrió un retraso considerable y no participaron todas las concursantes previstas. Lo que debía servir para mostrar seguridad, elegancia y desenvolvimiento terminó convirtiéndose en una especie de prueba de equilibrio que las misses tuvieron que superar frente a las cámaras.
Uno de los casos más comentados fue el de Luren Márquez, Miss Perú, quien perdió momentáneamente el equilibrio, pero consiguió recuperarse y continuar con una sonrisa. Su reacción fue precisamente uno de los aspectos que más destacaron los seguidores: ante un escenario complicado, la candidata logró mantener la compostura. El incidente también alimentó el debate sobre la responsabilidad de los organizadores cuando una actividad exige que las participantes caminen con tacones sobre una superficie naturalmente inestable.
La controversia escaló el 14 de noviembre, cuando la Organización Miss Universo aclaró que no había organizado ni producido directamente “Beauty at the Beach”. La entidad señaló que el evento fue realizado de manera independiente por Magali Febles y The Crown Production LLC, aunque se desarrolló dentro del periodo de actividades del certamen. Miss Universe sostuvo que la producción no cumplió con los estándares de excelencia y profesionalismo esperados. Febles, por su parte, reconoció problemas con las alfombras colocadas sobre la arena y ofreció disculpas por los inconvenientes.
La propia Febles defendió el espíritu de la actividad y destacó la manera en que las candidatas retomaron el paso después de los tropiezos. Mientras tanto, desde una perspectiva más crítica, Osmel Sousa, una de las figuras más reconocidas de la industria de los concursos de belleza, cuestionó el montaje de algunas actividades y expresó su inconformidad con la calidad de ciertos escenarios, señalando que, a su juicio, estos espacios han ido perdiendo nivel con el paso de los años. Su comentario añadió peso a una conversación que ya estaba dominando las redes.
A las dificultades de producción se sumó otro asunto delicado: los problemas migratorios que afectan a algunas representantes africanas. Roseanna Hall, Miss Zimbabue, continuaba enfrentando dificultades para obtener su visado para viajar a Puerto Rico, mientras Zambia ya había retirado a su candidata. El caso puso sobre la mesa un problema que va más allá de la pasarela: las restricciones migratorias pueden terminar afectando la participación de mujeres que llevan meses preparándose para representar a sus países en uno de los escenarios de belleza más importantes del mundo.
Y mientras las polémicas se acumulan, el concurso también ha dejado momentos positivos. Luisa Pineda, representante de Honduras, aparece entre las candidatas que han conseguido llamar la atención durante la concentración y fue incluida en un reciente Top 30 de favoritas elaborado por Missosology.
Así, entre tropiezos, debates y cuestionamientos, Miss Universo 2026 continúa avanzando hacia su gran noche del 24 de noviembre, cuando Puerto Rico será escenario de la coronación. La gran pregunta ahora es si las siguientes actividades conseguirán devolverle al certamen el brillo, la precisión y el espectáculo que el público espera de su celebración número 75.