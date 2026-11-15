Madre, hijo y pareja: rostros de las víctimas del triple crimen en El Paraíso, Copán

Tres personas perdieron la vida durante un ataque con arma de fuego registrado este domingo en el municipio de El Paraíso, departamento de Copán, en el occidente de Honduras.
Las víctimas fueron identificadas como Lilian Elizabeth Portillo Ramos, de 50 años; su hijo, José Luis Portillo Ramos, de 30, y Oveniel Montúfar, de 37 años.
De acuerdo con la información, las tres personas eran residían en el barrio Nuevo, de El Paraíso, Copán.
Los datos preliminares establecen que Lilian Elizabeth era madre de José Luis Portillo Ramos y mantenía una relación de pareja con Oveniel Montúfar.
El ataque armado dejó a las tres personas sin vida, aunque hasta el momento las autoridades no han brindado detalles sobre cómo se desarrollaron los hechos.
Tampoco se ha informado sobre la identidad de posibles sospechosos ni sobre las circunstancias que habrían provocado el ataque.
Tras lo ocurrido, las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para recopilar información y establecer cómo se produjo el triple homicidio.
Los equipos de investigación deberán determinar quiénes participaron en el hecho y establecer el posible móvil del crimen.
Asimismo, se realizarán los procedimientos correspondientes relacionados con los cuerpos de las víctimas, identificadas como Lilian Elizabeth Portillo Ramos, José Luis Portillo Ramos y Oveniel Montúfar.
El caso permanece bajo investigación, mientras se espera que las autoridades proporcionen nuevos detalles sobre el ataque que dejó tres personas fallecidas en el municipio de El Paraíso, Copán.