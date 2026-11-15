Le tiñen de negro el cabello a Angery Benítez, alias Lironeta, tras su traslado a Pnfas

Angery Janixa Benítez Rodríguez, conocida con el alias de Lironeta, fue sometida a un cambio en su color de cabello luego de ser trasladada a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (Pnfas), ubicada en Támara, Francisco Morazán.
La joven ingresó al centro penitenciario con su característico cabello teñido de azul y verde, pero posteriormente se le aplicó un tinte negro.
El cambio de color llamó la atención debido a que su apariencia había sido uno de los detalles más virales después de su captura, registrada el miércoles 11 de noviembre durante una serie de operaciones policiales contra estructuras criminales en Francisco Morazán.
De acuerdo con la información sobre su ingreso al centro penitenciario, Benítez Rodríguez fue sometida a los procedimientos de revisión y control establecidos para las personas privadas de libertad. Posteriormente, recibió el uniforme correspondiente y quedó bajo las disposiciones del régimen de máxima seguridad.
La captura de Lironeta se ejecutó mediante operaciones coordinadas por la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet), la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), como parte del denominado Plan Escudo de Honduras.
Las intervenciones policiales se desarrollaron en distintos sectores de Francisco Morazán, entre ellos las colonias Rivas y Villanueva, así como el municipio de Santa Ana. Durante los operativos fueron detenidas cinco personas señaladas de mantener vínculos con estructuras criminales.
Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la detención de Benítez Rodríguez fueron los videos difundidos en redes sociales por su peculiar color de cabello. En las imágenes aparece con el pelo teñido de azul y se observa cuando forcejea con los agentes policiales, intenta zafarse y muestra resistencia mientras era trasladada bajo custodia.
Las autoridades identificaron a la detenida como presunta integrante de la pandilla 18 y le atribuyeron el rango de hongra, una denominación que, según los informes policiales, corresponde a una posición dentro de la jerarquía de esa organización criminal.
El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, explicó que las personas que ocupan ese rango tendrían capacidad para coordinar actividades delictivas dentro de la estructura. Sobre las funciones que supuestamente desempeñaba Benítez Rodríguez, manifestó que "tiene capacidad de ordenar muertes, de ordenar programas de extorsión, de ordenar programas de microtráfico...".
El funcionario también se refirió a la manera en que, según las investigaciones policiales, la joven habría escalado posiciones dentro de la organización. "Entre más personas mataba, más escalaba para ser líder en la pandilla, para controlar ciudades y controlar territorios", declaró Oseguera Mass.
Así quedó alias Lironeta luego de que las autoridades penitenciarias le tiñeran el cabello de negro tras su ingreso a la cárcel de mujeres de Támara.
Cabe recordar que junto a Lironeta también fueron detenidos Miriam Daniel Díaz Zúniga, alias La Negra, a quien las autoridades atribuyen el rango de hongra; José Alexander Lazo Pineda, conocido como El Esporty; y Cristopher Josep Godoy Oseguera, alias Joshy, ambos señalados con el rango de homie.