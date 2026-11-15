Muere Miguel Ángel Félix Gallardo, "El Jefe de Jefes", fundador del Cártel de Guadalajara

México. Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes” y considerado uno de los principales pioneros del narcotráfico en México, falleció este domingo 15 de noviembre a los 80 años, luego de ser trasladado de emergencia a un hospital en Guadalajara, Jalisco.

El exlíder criminal había sido llevado el pasado viernes 13 de noviembre desde el complejo penitenciario de Puente Grande hasta un centro médico privado, debido a complicaciones de salud. Según información de autoridades de Jalisco, su fallecimiento se produjo tras presentar una falla orgánica múltiple.

Félix Gallardo fue uno de los fundadores del extinto Cártel de Guadalajara, organización que alcanzó gran poder durante las décadas de 1970 y 1980 y que tuvo un papel importante en las redes de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.