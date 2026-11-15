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Muere Miguel Ángel Félix Gallardo, "El Jefe de Jefes", fundador del Cártel de Guadalajara

El histórico narcotraficante mexicano falleció a los 80 años tras presentar complicaciones de salud

Muere Miguel Ángel Félix Gallardo, El Jefe de Jefes, fundador del Cártel de Guadalajara

Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes”, fue uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara y una de las figuras más emblemáticas del narcotráfico en México.

México. Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes” y considerado uno de los principales pioneros del narcotráfico en México, falleció este domingo 15 de noviembre a los 80 años, luego de ser trasladado de emergencia a un hospital en Guadalajara, Jalisco.

El exlíder criminal había sido llevado el pasado viernes 13 de noviembre desde el complejo penitenciario de Puente Grande hasta un centro médico privado, debido a complicaciones de salud. Según información de autoridades de Jalisco, su fallecimiento se produjo tras presentar una falla orgánica múltiple.

Félix Gallardo fue uno de los fundadores del extinto Cártel de Guadalajara, organización que alcanzó gran poder durante las décadas de 1970 y 1980 y que tuvo un papel importante en las redes de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

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Su nombre también quedó vinculado al asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985, un crimen que provocó una fuerte presión de Estados Unidos sobre las autoridades mexicanas.

El narcotraficante fue capturado en 1989 y permaneció bajo custodia desde entonces. Cumplía condenas que sumaban 76 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico y por su responsabilidad en el asesinato de Camarena.

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A lo largo de los años, Félix Gallardo se convirtió en una de las figuras más conocidas de la historia criminal mexicana. Su trayectoria también fue retratada en producciones audiovisuales sobre el narcotráfico, que llevaron su historia a una audiencia internacional.

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Redacción La Prensa
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