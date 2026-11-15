Trump exige al Congreso aprobar más fondos para modernizar el sistema aéreo

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió este domingo al Congreso a aprobar “rápidamente” fondos para modernizar el sistema de control aéreo del país, tras el fallo que provocó la suspensión total de despegues del viernes, que dos días después aún deja más de 1.500 cancelaciones.

En una publicación en su red, Truth Social, calificó al anterior Gobierno del demócrata Joe Biden como un “desastre” para la aviación estadounidense y criticó que se gastaran “grandes sumas de dinero de manera imprudente, dejando un sistema obsoleto y averiado en peores condiciones de como estaba al principio”.

”Contamos con el conocimiento y el plan necesarios para los sistemas de control de tráfico aéreo. ¡Necesitamos que el Congreso asigne los fondos, y que lo haga rápidamente!”, instó el republicano, cuya Administración ha pedido a los legisladores 30.100 millones de dólares (unos 27.100 millones de euros) para actualizar la infraestructura aérea tras el caos del viernes.

Hasta el próximo enero, fecha en la que comenzará el nuevo ciclo legislativo y los demócratas recuperarán el poder parlamentario, los republicanos conservan el control de ambas cámaras. Trump prometió que “si el Congreso aprueba los fondos que se necesitan urgentemente para el control del tráfico aéreo”, podrán “construir el sistema de forma rápida y eficiente”.