USA prevé 5,000 vuelos cancelados este sábado antes de volver a la normalidad el domingo

Las autoridades estadounidenses prevén hasta unas 5.000 cancelaciones de vuelos este sábado, tras el caos provocado por más de cuatro horas de suspensión de despegues en la víspera, mientras confían restablecer la normalidad en los aeropuertos para este domingo. "Prevemos que probablemente se cancelen entre 4.000 y 5.000 de los 41.000 vuelos programados para hoy. Así que hoy seguiremos teniendo retrasos y cancelaciones, pero eso nos permitirá recuperar plenamente las operaciones mañana", dijo en rueda de prensa Bryan Bedford, jefe de la Administración Federal de Aviación (FAA). Unos 4.272 vuelos han sido cancelados en EE.UU. hasta las 12:00 hora local del Este (17:00 GMT) de este sábado, según el sitio de rastreo FlightAware, que registra 3.752 retrasos.

La inusual orden de suspensión total de despegues en el país, la tercera en lo que va de siglo, se debió a fallos en el sistema de telecomunicaciones de la FAA, explicó el secretario de Transporte, Sean Duffy, quien descartó un ciberataque y negó una relación con el nuevo sistema de inteligencia artificial implementado en los últimos meses. El problema se originó durante la sustitución del antiguo cableado de cobre por fibra óptica, lo que provocó una saturación en el sistema de control de tráfico aéreo. Las autoridades trabajan para determinar si se trató de un error humano o un equipo defectuoso en el sistema, al que Duffy ha calificado de obsoleto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A pesar de las mejoras, el administrador de la FAA advirtió que pueden existir nuevos fallos. "No nos engañemos, el sistema seguirá fallando hasta que lo reemplacemos", dijo Bedford.