Miles de pasajeros siguen afectados en USA, con más de 3,700 vuelos cancelados hoy

Washington, Estados Unidos.- Miles de pasajeros en Estados Unidos continúan viéndose afectados este sábado por la suspensión total de despegues de la víspera, que todavía deja más de 3.700 vuelos cancelados y casi 2.000 retrasos, mientras los aeropuertos del país recuperan lentamente su actividad habitual.

"Las operaciones están volviendo poco a poco a la normalidad esta mañana (sábado). Los aviones están saliendo de sus puertas de embarque, rodando por las pistas y despegando, y es seguro volar", escribió en X el secretario estadounidense de Transporte, Sean Duffy.

Duffy agregó que trabajan para apoyar el proceso de recuperación, pero reconoció que "es posible que sigan produciéndose algunos retrasos y cancelaciones a medida que las aerolíneas reprograman sus vuelos y redistribuyen las aeronaves y las tripulaciones hacia donde más se necesitan".