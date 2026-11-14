Una caminata para dar voz a quienes luchan contra la diabetes en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. El hospital Mario Catarino Rivas conmemorará el Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, con la quinta edición de la caminata Caminando por la Diabetes. En el marco de la fecha también realizaron una brigada médica. Una iniciativa organizada por la Asociación de Pacientes con Diabetes del centro asistencial, con el propósito de sensibilizar a la población sobre esta enfermedad y promover la importancia de su prevención, diagnóstico y tratamiento. La actividad se desarrollará este domingo 15 de noviembre. El recorrido comenzará en las instalaciones del Rivas y finalizará en la Plaza Las Banderas, donde se espera la participación de entre 600 y 700 personas. La doctora Paola Bonilla, endocrinóloga del hospital, explicó que la jornada busca informar a la población sobre los diferentes tipos de diabetes, especialmente la tipo 1, que también afecta a niños desde edades tempranas. "En niños lo que existe más frecuentemente es la diabetes tipo 1, que es una condición autoinmune. O sea que eso no es por el consumo de azúcar, por el consumo de dulce", aclaró la especialista, al explicar que esta condición no es prevenible mediante cambios en la alimentación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Bonilla detalló que entre las señales de alerta en los menores están la fatiga, pérdida de peso, sed excesiva, necesidad frecuente de orinar y respiración acelerada, síntomas que requieren atención médica. Asimismo, señaló que la diabetes tipo 2 tiene diferentes factores asociados, entre ellos los antecedentes familiares, la alimentación y la actividad física. Nora Reyes, presidenta de la Asociación de Pacientes con Diabetes del Hospital Mario Catarino Rivas, manifestó que esta será la quinta edición de la actividad, que nació por iniciativa de padres de familia que buscan visibilizar la enfermedad y compartir información con otras personas.

"El objetivo de la caminata es hacer conciencia a las personas de que debemos cuidarnos tanto niños como adultos porque la diabetes no tiene una edad", expresó.

Una caminata para educar y acompañar a los pacientes

Reyes, quien también vive con diabetes desde hace 27 años, destacó que la actividad busca demostrar que los pacientes necesitan acompañamiento, educación y acceso a los recursos necesarios para controlar su condición.

La organización espera reunir entre 600 y 700 participantes. Además, informó que las camisetas conmemorativas estarán disponibles a un costo de 100 lempiras.

Familias piden mayor acceso a insulina y sensores

Detrás de esta iniciativa también están las experiencias de niños, jóvenes y adultos que enfrentan diariamente los desafíos de vivir con diabetes. Lidia Medina, madre de Ana Fernández, una niña de 10 años diagnosticada con diabetes tipo 1 a los siete años, relató que el proceso ha sido difícil, pero que el acompañamiento de los médicos y de la asociación ha sido fundamental para la estabilidad de su hija.

Medina explicó que, además de los controles médicos, la alimentación y el tratamiento con insulina, las familias necesitan mayor disponibilidad de insumos, como sensores para monitorear los niveles de glucosa e insulina. Por su parte, Yumari Avelar, una joven de 20 años que vive con diabetes desde los seis, compartió que el apoyo familiar ha sido determinante durante los 14 años que lleva enfrentando la enfermedad. Avelar explicó que los sensores de glucosa y las plumas de insulina representan herramientas importantes para mejorar el manejo de su condición y facilitar el tratamiento diario. "El apoyo de la familia es muy fundamental porque este proceso es, como dicen, mejor acompañado", expresó.