Tecnología contra la diabetes: ¿cómo los datos pueden ayudarte a prevenirla?

La diabetes tipo 2 genera altos costos sanitarios y causa un sufrimiento considerable a quienes la sufren. Cientos de millones de personas en el mundo padecen este trastorno metabólico crónico, cuya expansión sigue en aumento. En la diabetes tipo 2, la respuesta del organismo a la hormona insulina se ve afectada. Aumentan los niveles de azúcar en sangre, y con ellos, crece el riesgo de sufrir numerosas complicaciones, como infartos y accidentes cerebrovasculares. “Aunque los factores genéticos también influyen en la aparición de esta enfermedad, lo que la convierte en un problema de salud pública generalizado es principalmente nuestro estilo de vida”, explican los especialistas del Área de Salud del Instituto Federal Suizo de Ensayo de Materiales e Investigación, Empa, con sede en Dübendorf (Suiza).

Señalan que “la falta de ejercicio físico y una dieta desequilibrada son dos de los principales hábitos desencadenantes de esta dolencia, ya que no solo conducen al sobrepeso y la obesidad, sino que también pueden contribuir a que la persona padezca diabetes 2 con el paso de los años”. “Un cambio en los hábitos, consistente en comer de manera saludable y ejercitarse de manera regular, podría retrasar o prevenir una gran proporción de casos de diabetes tipo 2, pero desafortunadamente cambiar su estilo de vida no es algo fácil para la mayoría de las personas”, admiten los expertos del Empa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Un enfoque integral

Conscientes de esta situación, los especialistas de este centro suizo de investigación (www.empa.ch/web/empa) se preguntaron ¿cómo se podría lograr que la prevención de la diabetes sea más eficaz y accesible, no solo para los pacientes, sino también para las empresas, las aseguradoras de salud y el sistema sanitario? La respuesta ha sido el proyecto multidisciplinar PreDiabeTx (https://prediabetx.empa.ch) que pone el foco en prevenir esta enfermedad tan extendida en Suiza y en el mundo, desde múltiples frentes de ataque y utilizando herramientas digitales basadas en datos, inteligencia artificial (IA), sensores innovadores y modelos de negocio sostenibles. PreDiabeTx, liderado por Empa, es una iniciativa emblemática de Innosuisse (www.innosuisse.admin.ch/en), la agencia suiza para el fomento de la innovación, y se basa en un consorcio formado por siete instituciones de investigación y once socios implementadores, que abarcan desde aseguradoras de salud y hospitales hasta el sector público y la industria alimentaria.

Alimento como medicina

“Dado que la alimentación puede influir significativamente en la salud, queremos desarrollar un `entrenador digital´ (programa o ‘app’ de inteligencia artificial que ofrezca guía en materia de prácticas y hábitos saludables), para asistir a las personas al hacer la compra y cocinar”, afirma Cynthia Sob. Sob señala que en Estados Unidos algunas aseguradoras de salud recetan alimentos para fomentar una alimentación sana, ayudando a “que las verduras resulten más atractivas que los cruasanes de chocolate” y por eso quieren investigar “hasta qué punto sería posible aplicar enfoques similares en el sistema de seguros suizo”, explica el investigador de Empa Thijs Defraeye.

Otro subproyecto independiente de PreDiabeTx, dirigido a las personas con menor nivel socioeconómico, con un mayor riesgo de presentar diabetes tipo 2, y a otros grupos de población vulnerable, está desarrollando asistentes digitales adaptados a sus necesidades, que tienen en cuenta requisitos específicos y brindan asesoramiento personalizado y fácil de seguir.

La prevención en el futuro