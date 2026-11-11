Defensa de Iván Velásquez: "Hoy va a cambiar el rumbo del caso Koriun”

Tegucigalpa, Honduras. La defensa del exgerente de Koriun Inversiones, Iván Velásquez, aseguró que este miércoles se desarrollará una diligencia que podría marcar un giro en el caso, en el que se investiga la captación irregular de dinero y las posibles vinculaciones de otras personas con las operaciones de la empresa. Iván Velásquez llegó alrededor de las 7:00 de la mañana a los tribunales, donde comparecerá en calidad de testigo protegido del Ministerio Público. La audiencia de prueba anticipada está programada para las 9:00 de la mañana y forma parte de una nueva línea de investigación que, según la información proporcionada, involucra a exfuncionarios del partido Libertad y Refundación (Libre).

Los abogados Carlos Chajtur y Omar Dubón, representantes legales de Velásquez, confirmaron que su defendido aceptó rendir declaración bajo la modalidad de prueba anticipada, a solicitud del propio procesado y como parte de su disposición de colaborar con las investigaciones. “Esta es una diligencia que surge a raíz del propio procesado don Iván, quien siempre ha manifestado su intención de colaborar en todo momento con el proceso judicial”, explicó Chajtur. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El abogado indicó que la diligencia se mantiene bajo secretividad, tanto por el contenido de la declaración como por razones de seguridad. En ese sentido, recordó la muerte reciente de un privado de libertad que tenía una solicitud de extradición y permanecía en el centro penal de Támara. “Este tipo de situaciones generan preocupación y, por lo tanto, estas diligencias deben manejarse en secretividad para ofrecerle el mayor nivel de seguridad a nuestro representado”, manifestó Chajtur.

Al ser consultado sobre señalamientos de que un partido político habría solicitado dinero a Velásquez, Chajtur respondió que no podía confirmar esa versión. “Si eso es así tendrá que ser él quien deberá declararlo ante el juez que conoce la causa”, expresó. Por su parte, el abogado Omar Dubón aseguró que durante la audiencia podrían conocerse situaciones delicadas relacionadas con el caso. “Hoy va a suceder algo que va a cambiar el rumbo del caso de Koriun, nada más, solo eso le puedo decir”, afirmó Dubón en una entrevista a Hoy Mismo. Dubón también sostuvo que su representado cuenta con pruebas relacionadas con los hechos que expondrá ante el juez. No obstante, evitó precisar si se trata de videos, grabaciones u otros elementos, al señalar que el expediente permanece bajo secretividad y que revelar información podría comprometer la seguridad de Velásquez. El abogado afirmó, además, que considera que su defendido ha sido víctima de lo ocurrido con Koriun y cuestionó que permanezca privado de libertad. Sin embargo, tanto él como Chajtur evitaron confirmar señalamientos sobre la participación de funcionarios o dirigentes políticos, al indicar que será Velásquez quien deberá exponer los hechos durante la diligencia.

Antecedentes del caso Koriun

El 23 de abril de 2025, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) intervinieron las instalaciones de Koriun Inversiones en Choloma y San Pedro Sula, como parte de las investigaciones por la presunta captación irregular de dinero. La empresa comenzó a operar en Honduras en 2018, inicialmente desde una vivienda en San Pedro Sula, Cortés. Con el paso de los años extendió sus actividades a siete departamentos y llegó a captar a más de 35,000 inversionistas, según los antecedentes del caso.

Esposa de Iván Velásquez y el nexo con Koriun