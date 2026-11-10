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Tomás Zambrano pide investigar a exfuncionarios por caso Koriun

El congresista afirmó que “tienen que llegar a los responsables, a los que coordinaron, autorizaron y permitieron que estafaran a miles de familias hondureñas”

Tomás Zambrano pide investigar a exfuncionarios por caso Koriun

Zambrano durante una sesión legislativa.

Fotografía: LA PRENSA

San Pedro Sula. Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, exigió investigaciones por el caso Koriun Inversiones y subrayó que estas deberían alcanzar a exfuncionarios.

El congresista afirmó que “tienen que llegar a los responsables, a los que coordinaron, autorizaron y permitieron que estafaran a miles de familias hondureñas”, demandando que se identifique a las autoridades que, por acción u omisión, facilitaron que la entidad operara al margen de los controles estatales.

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La estructura financiera inició sus operaciones en San Pedro Sula y se expandió a siete departamentos del país, logrando captar a más de 35,000 personas mediante promesas de altos rendimientos económicos.

De acuerdo con los expedientes de las autoridades, la firma ofrecía retornos del 5 % semanal —un 20 % mensual— sin contar con la autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) para manejar fondos del público, registrando ingresos que superaron los 86.9 millones de lempiras tan solo en 2024.

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Zambrano enfatizó que el caso no debe quedar en la impunidad y que las instituciones correspondientes están obligadas a garantizar justicia para las miles de víctimas perjudicadas.

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Redacción La Prensa
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