Tomás Zambrano pide investigar a exfuncionarios por caso Koriun

San Pedro Sula. Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, exigió investigaciones por el caso Koriun Inversiones y subrayó que estas deberían alcanzar a exfuncionarios.
El congresista afirmó que “tienen que llegar a los responsables, a los que coordinaron, autorizaron y permitieron que estafaran a miles de familias hondureñas”, demandando que se identifique a las autoridades que, por acción u omisión, facilitaron que la entidad operara al margen de los controles estatales.
La estructura financiera inició sus operaciones en San Pedro Sula y se expandió a siete departamentos del país, logrando captar a más de 35,000 personas mediante promesas de altos rendimientos económicos.
De acuerdo con los expedientes de las autoridades, la firma ofrecía retornos del 5 % semanal —un 20 % mensual— sin contar con la autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) para manejar fondos del público, registrando ingresos que superaron los 86.9 millones de lempiras tan solo en 2024.
Zambrano enfatizó que el caso no debe quedar en la impunidad y que las instituciones correspondientes están obligadas a garantizar justicia para las miles de víctimas perjudicadas.