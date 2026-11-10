Tomás Zambrano pide investigar a exfuncionarios por caso Koriun

San Pedro Sula. Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, exigió investigaciones por el caso Koriun Inversiones y subrayó que estas deberían alcanzar a exfuncionarios.

El congresista afirmó que “tienen que llegar a los responsables, a los que coordinaron, autorizaron y permitieron que estafaran a miles de familias hondureñas”, demandando que se identifique a las autoridades que, por acción u omisión, facilitaron que la entidad operara al margen de los controles estatales.