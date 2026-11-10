EN VIVO: Congreso Móvil sesiona en SPS con proyectos de infraestructura en agenda

San Pedro Sula, Honduras. El Congreso Nacional desarrolla este martes una nueva jornada de sesiones legislativas en San Pedro Sula, como parte del Congreso Móvil, que tendrá entre sus principales temas la aprobación de proyectos de infraestructura para la zona norte del país y la discusión de las prioridades del Presupuesto General de la República para 2027. La convocatoria fue realizada por el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, quien citó a los diputados de las diferentes bancadas a una sesión ordinaria de pleno a partir de las 2:00 de la tarde en el Gimnasio Municipal de San Pedro Sula.

La agenda legislativa comenzará con la presentación de decretos e iniciativas remitidas por el Gobierno del presidente Nasry Asfura, relacionadas con proyectos de infraestructura que buscan impulsar el desarrollo del valle de Sula y otros sectores de la zona norte. Zambrano explicó que se contempla una millonaria inyección de recursos para transformar la infraestructura de la capital industrial y del valle de Sula durante el período 2027-2028. La aprobación de estas obras figura entre los asuntos que serán abordados durante las sesiones programadas para este martes y miércoles.