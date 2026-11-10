EN VIVO: Congreso Móvil sesiona en SPS con proyectos de infraestructura en agenda

San Pedro Sula, Honduras. El Congreso Nacional desarrolla este martes una nueva jornada de sesiones legislativas en San Pedro Sula, como parte del Congreso Móvil, que tendrá entre sus principales temas la aprobación de proyectos de infraestructura para la zona norte del país y la discusión de las prioridades del Presupuesto General de la República para 2027.
La convocatoria fue realizada por el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, quien citó a los diputados de las diferentes bancadas a una sesión ordinaria de pleno a partir de las 2:00 de la tarde en el Gimnasio Municipal de San Pedro Sula.
La agenda legislativa comenzará con la presentación de decretos e iniciativas remitidas por el Gobierno del presidente Nasry Asfura, relacionadas con proyectos de infraestructura que buscan impulsar el desarrollo del valle de Sula y otros sectores de la zona norte.
Zambrano explicó que se contempla una millonaria inyección de recursos para transformar la infraestructura de la capital industrial y del valle de Sula durante el período 2027-2028. La aprobación de estas obras figura entre los asuntos que serán abordados durante las sesiones programadas para este martes y miércoles.
El titular del Congreso Nacional adelantó que se prevé aprobar una serie de decretos orientados al desarrollo del departamento de Cortés, con proyectos cuya inversión alcanzaría miles de millones de lempiras. Aunque todavía no precisó la cantidad, indicó que el monto será establecido y cuantificado durante este martes.
Entre los asuntos que también figuran en la agenda se encuentra la reactivación de la remodelación del estadio Francisco Abufele, ubicado en Choloma, así como otras iniciativas de infraestructura para distintos municipios de la zona norte.
Otro de los temas centrales será el proceso de socialización del Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2027. Durante la jornada en San Pedro Sula, la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional tiene previsto comenzar las reuniones con representantes de diferentes sectores para conocer sus propuestas y prioridades.
Al respecto, Zambrano anunció que el Legislativo tiene como objetivo aprobar el presupuesto entre el 14 y el 19 de diciembre, una vez concluido el proceso de socialización y alcanzados los consensos con las diferentes bancadas.
"Tenemos que buscar los consensos necesarios para que el presupuesto se pueda aprobar entre la semana del 14 al 19 de diciembre", expresó Zambrano, quien el lunes realizó diversas visitas en varios municipios de Cortés.
La discusión presupuestaria incluirá temas relacionados con infraestructura, seguridad, salud y educación, además de los proyectos de inversión que se contemplan ejecutar en los diferentes departamentos del país durante el próximo año.