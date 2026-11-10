¿Alerta mundial? La BBC explica su plan Cielo Negro para una emergencia sin luz

San Pedro Sula, Honduras. El llamado Plan Cielo Negro o 'Black Sky' (en inglés), un protocolo de emergencia de la cadena británica BBC para mantener informada a la población durante un apagón de gran magnitud, ha despertado nuevas interrogantes sobre la posibilidad de una interrupción masiva de electricidad y comunicaciones. La información surge en medio de publicaciones que hablan de una supuesta alerta mundial y recomiendan almacenar alimentos, agua y medicamentos ante la posibilidad de permanecer varios días sin servicios básicos. Sin embargo, aunque el protocolo existe y contempla escenarios de crisis, no significa que se haya anunciado un apagón mundial ni que las autoridades británicas tengan conocimiento de una emergencia eléctrica inminente.

El 7 de noviembre de 2026, la BBC publicó un reportaje titulado What happens if all the lights go out? This is the plan for a 'Black Sky' event (¿Qué ocurre si se apagan todas las luces? Este es el plan ante un evento Cielo Negro). La investigación, elaborada por el periodista David Sillito, explica cómo Reino Unido se prepara para mantener las comunicaciones en caso de un colapso prolongado del suministro eléctrico que también afecte internet, las redes telefónicas, el agua y otros servicios esenciales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Qué es realmente el Plan Cielo Negro?

El término Black Sky, traducido como Cielo Negro, se utiliza en la planificación de emergencias para describir situaciones en las que una falla eléctrica extensa y prolongada provoca interrupciones simultáneas de servicios fundamentales. No se trata necesariamente de un fenómeno que afectaría a todo el planeta. El escenario examinado por la BBC corresponde a una emergencia de gran escala en Reino Unido. De acuerdo con su investigación, la cadena cuenta con preparativos para poner en funcionamiento un servicio especial de radio que permitiría continuar transmitiendo información a la población aunque dejaran de operar internet y las comunicaciones habituales. El mecanismo contempla la participación de aproximadamente 100 trabajadores, líneas de comunicación independientes de internet y reservas suficientes de combustible, agua y alimentos para operar durante al menos tres días sin nuevos suministros. Las transmisiones se realizarían mediante frecuencias de radio FM, utilizando instalaciones equipadas con generadores eléctricos y sistemas alternativos de comunicación, incluidos teléfonos satelitales. El objetivo sería difundir instrucciones oficiales y proporcionar información útil sobre la evolución de la emergencia, especialmente a las personas que no pudieran utilizar teléfonos celulares, televisión o plataformas digitales.

¿Por qué se habla de tres días sin electricidad?

Uno de los aspectos que más atención ha despertado es la preparación del sistema para funcionar durante 72 horas. No obstante, ese período corresponde a la capacidad de autonomía prevista para las operaciones de emergencia y a las recomendaciones de preparación de los hogares. No representa una predicción de que el suministro eléctrico vaya a interrumpirse durante tres días. El Gobierno británico mantiene una campaña denominada Be Ready (Estar preparado), que recomienda a las familias disponer de reservas básicas para afrontar interrupciones temporales de los servicios esenciales. Entre los artículos aconsejados figuran alimentos no perecederos, agua potable, medicamentos, linternas, baterías y radios que puedan funcionar sin conectarse a la red eléctrica. Las autoridades señalan que disponer de suministros para tres días puede ayudar a las familias a mantenerse mientras los servicios de emergencia atienden a las personas más vulnerables. Las recomendaciones abarcan situaciones como inundaciones, tormentas, fallas eléctricas y ciberataques, no únicamente un posible apagón nacional.

Otro elemento real del protocolo es la existencia de mensajes que podrían difundirse si una interrupción eléctrica comprometiera servicios básicos. El Departamento de Salud y Asistencia Social de Reino Unido publicó el 16 de diciembre de 2025 una serie de guiones elaborados por los cuatro principales responsables médicos de salud pública del país. Los documentos contienen orientaciones sobre el consumo seguro de agua, la alimentación, las condiciones sanitarias y las medidas para protegerse de temperaturas extremas durante una eventual falla eléctrica nacional. La publicación oficial explica que estos mensajes fueron desarrollados para un escenario considerado muy poco probable, en el que una pérdida total del suministro eléctrico dificultaría las comunicaciones por internet, teléfono y televisión. En esas circunstancias, la radio podría convertirse en uno de los medios principales para transmitir información sanitaria a la población. Las autoridades precisan que se trata de materiales de orientación elaborados como parte de la preparación ante emergencias y no de una declaración de que tal situación vaya a producirse.

Una emergencia que dejó a miles sin electricidad

El reportaje de la BBC toma como antecedente lo ocurrido el 5 de diciembre de 2015 en Lancaster, Inglaterra, cuando las inundaciones del río Lune provocaron una interrupción eléctrica que afectó a 61,500 personas. El apagón comprometió el funcionamiento de comercios, estaciones de combustible, cajeros automáticos, semáforos y algunos sistemas de abastecimiento de agua.

Mientras las comunicaciones digitales presentaban dificultades, una emisora local logró mantener informada a la población mediante un generador de emergencia y una línea telefónica. La experiencia evidenció la dependencia de los servicios modernos respecto al suministro eléctrico y la importancia de disponer de sistemas de comunicación alternativos. La BBC también menciona el apagón registrado en España y Portugal en abril de 2025 como otro ejemplo de los problemas que pueden producirse cuando falla una red eléctrica de gran extensión.

¿Existe una alerta mundial por un apagón?

La información oficial consultada no respalda esa afirmación. De hecho, el propio reportaje de la BBC señala que el Gobierno británico no identifica una amenaza específica contra su red eléctrica que justifique interpretar estos preparativos como el anuncio de una crisis inmediata. La Oficina del Gabinete británico también destacó que Reino Unido cuenta con uno de los sistemas eléctricos más resistentes y que su red nacional no ha sufrido un apagón completo en sus 75 años de historia.

Los documentos gubernamentales describen riesgos que las autoridades consideran necesario prevenir, pero no establecen una fecha para un corte generalizado de electricidad. La preparación ante escenarios extremos forma parte del funcionamiento habitual de los organismos responsables de proteger los servicios esenciales.

¿Qué relación tiene con los rumores del 17 de noviembre?

El Plan Cielo Negro ha adquirido relevancia mientras circulan mensajes sobre un supuesto apagón mundial de tres días, que algunas publicaciones sitúan el 17 de noviembre de 2026. Como explicó anteriormente LA PRENSA, esas versiones mezclan recomendaciones reales para almacenar suministros con afirmaciones no comprobadas sobre una interrupción simultánea de electricidad en todo el planeta.

La fecha también ha sido vinculada con una prueba del Sistema de Alertas de Emergencia de Estados Unidos, anunciada por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Sin embargo, una prueba de comunicaciones, los protocolos británicos de radiodifusión y las recomendaciones de preparación familiar son medidas diferentes. Ninguna de ellas demuestra que se haya programado un apagón mundial.

¿Debe prepararse Honduras ante una emergencia de este tipo?