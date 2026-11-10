Tragedia en Bulgaria: 12 muertos y 50 heridos en fatal accidente

Varna, Bulgaria. Al menos doce personas han muerto este martes y cincuenta han resultado heridas, de mucha gravedad, en el mayor accidente de tráfico nunca producido en Bulgaria, en el que estuvieron involucrados casi noventa vehículos, según han informado las autoridades locales.

La investigación preliminar ha determinado que el origen del accidente estuvo en un camión que transportaba grano que quedó parado por motivos aún no aclarados en un carril de la autopista que une Sofía con Burgas, la cuarta ciudad del país, en medio de una densa niebla que limita la visibilidad a 10 metros.

Un microbús impactó contra el camión, lo que originó una cadena de choques en la que acabaron involucrados 86 vehículos, tanto turismos como de transporte.