Pedro Alliana cambia la cúpula militar en Paraguay tras el escándalo de Ueno bank

Asunción. El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, ha ordenado cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas, después de que asumiera el Ejecutivo en medio del escándalo por la intervención de Ueno bank, que se saldó con la destitución del exmandatario Santiago Peña, actualmente detenido.

Como nuevo comandante de las Fuerzas Militares fue designado el general Manuel Rodríguez Sosa, quien se desempeñaba como jefe del Ejército, según un comunicado del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas conocido este martes, cuando se cumple una semana del inicio del proceso contra Ueno. Rodríguez reemplaza en el cargo a César Moreno Landaira.

Paraguay quedó sumido en una crisis desde el martes pasado, cuando el Banco Central de Paraguay (BCP) ordenó un proceso de resolución contra Ueno bank por problemas de insolvencia, que ha generado preocupación por la recuperación de unos 800 millones de dólares de instituciones públicas depositados en sus arcas, en su mayoría recursos pensionales.