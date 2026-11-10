Caen cuatro colombianos acusados de operar red de préstamos ilegales en SPS

San Pedro Sula. En una operación realizada por la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC), agentes detuvieron en las últimas horas a cuatro hombres de nacionalidad colombiana; estos son señalados de dedicarse a presuntos préstamos ilegales bajo la modalidad “gota a gota”. Tras la detención, los sospechosos fueron custodiados por agentes, quienes los condujeron hacia las instalaciones policiales para iniciar el proceso investigativo.

De momento se desconoce la identidad de los sospechosos, así como más información del caso, por lo que se espera que las autoridades proporcionen otros detalles en las próximas horas. En las imágenes de la Policía Nacional en redes sociales, se ve que el primer requerido portaba una camiseta beige con el estampado de un rostro y shorts oscuros; el segundo individuo vestía una camisa de manga corta de color negro y un short rojo. Asimismo, los otros dos involucrados vestían una camiseta negra combinada con un pantalón de mezclilla claro, mientras que el cuarto sospechoso vestía una camiseta completamente blanca y pantalones de mezclilla azul. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse