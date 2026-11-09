Capturan a sospechoso de asesinato en Chamelecón y requerido desde 2009

San Pedro Sula, Honduras. Después de permanecer prófugo durante más de 17 años, un hombre de 48 años fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), al tener una orden de captura pendiente por los delitos de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa.

El detenido fue identificado como Javier Alberto Sandoval Amador, originario de Yoro, Yoro, y residente en Miami, Florida, Estados Unidos. Su captura se realizó en la colonia Suyapa, sector Chamelecón, de San Pedro Sula, Cortés.

De acuerdo con el expediente policial, Sandoval Amador era requerido por la justicia desde el 29 de mayo de 2009, cuando el Juzgado de Letras Seccional de Yoro emitió una orden de captura en su contra.