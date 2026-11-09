Capturan a sospechoso de asesinato en Chamelecón y requerido desde 2009

San Pedro Sula, Honduras. Después de permanecer prófugo durante más de 17 años, un hombre de 48 años fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), al tener una orden de captura pendiente por los delitos de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa.
El detenido fue identificado como Javier Alberto Sandoval Amador, originario de Yoro, Yoro, y residente en Miami, Florida, Estados Unidos. Su captura se realizó en la colonia Suyapa, sector Chamelecón, de San Pedro Sula, Cortés.
De acuerdo con el expediente policial, Sandoval Amador era requerido por la justicia desde el 29 de mayo de 2009, cuando el Juzgado de Letras Seccional de Yoro emitió una orden de captura en su contra.
La orden judicial está relacionada con su presunta participación en los delitos de asesinato y tentativa de asesinato, en perjuicio de Raúl Ruiz García y un testigo protegido.
La DPI informó que la detención fue resultado de labores de ubicación, seguimiento y vigilancia desarrolladas por agentes del Departamento de Delitos Contra la Vida.
Tras su captura, el sospechoso fue trasladado a las oficinas de la DPI en San Pedro Sula y posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público, que continuará con el procedimiento legal correspondiente.