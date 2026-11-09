Cae presunto secuestrador que exigía $500 mil por liberar a empresario

Cortés, Honduras. Un empresario hondureño que había sido privado de su libertad en San Pedro Sula, Cortés, fue rescatado por agentes de la Policía Nacional durante un operativo realizado en la colonia Stibys. En la acción también fue detenido uno de los presuntos responsables del secuestro.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el hombre, de 40 años, fue interceptado el sábado 7 de noviembre, alrededor de las 4:50 de la tarde, cuando se desplazaba en su camioneta hacia su vivienda, ubicada en una zona residencial del norte de la ciudad.

Minutos después del rapto, los secuestradores se comunicaron con sus familiares y exigieron 500 mil dólares a cambio de dejarlo en libertad. Ante la situación, sus parientes alertaron a la Policía Nacional, que activó los equipos especializados para localizar a la víctima y ubicar a los responsables.