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Cae presunto secuestrador que exigía $500 mil por liberar a empresario

La víctima había permanecido privada de su libertad durante varias horas

Cae presunto secuestrador que exigía $500 mil por liberar a empresario

El detenido fue identificado como Brayan Mauricio Cruz Montes, de 33 años, conocido con el alias de “Labia”.

Cortés, Honduras. Un empresario hondureño que había sido privado de su libertad en San Pedro Sula, Cortés, fue rescatado por agentes de la Policía Nacional durante un operativo realizado en la colonia Stibys. En la acción también fue detenido uno de los presuntos responsables del secuestro.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el hombre, de 40 años, fue interceptado el sábado 7 de noviembre, alrededor de las 4:50 de la tarde, cuando se desplazaba en su camioneta hacia su vivienda, ubicada en una zona residencial del norte de la ciudad.

Minutos después del rapto, los secuestradores se comunicaron con sus familiares y exigieron 500 mil dólares a cambio de dejarlo en libertad. Ante la situación, sus parientes alertaron a la Policía Nacional, que activó los equipos especializados para localizar a la víctima y ubicar a los responsables.

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Las investigaciones de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), permitieron ubicar una camioneta Nissan Rogue de color rojo en la colonia Stibys. Al percatarse de la presencia policial, dos de los sospechosos salieron del vehículo y lograron escapar, mientras que un tercero fue detenido en el lugar.

Durante la inspección del automotor, los agentes encontraron al empresario en la parte trasera, con las manos y los pies atados. La víctima había permanecido privada de su libertad durante varias horas y fue rescatada esa misma noche, aproximadamente a las 9:30.

El detenido fue identificado como Brayan Mauricio Cruz Montes, de 33 años, conocido con el alias de “Labia”, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

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En el operativo también se decomisaron tres armas de fuego tipo fusil, tres chalecos antibalas, tres cargadores para fusil, aros de presión y cuatro teléfonos celulares, que presuntamente habrían sido utilizados para cometer el ilícito.

Las autoridades continúan con las investigaciones para localizar a los otros dos sospechosos que lograron escapar y determinar si existen más personas involucradas en el secuestro.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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