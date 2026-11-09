Cinco países compartirán experiencias sobre gestión de cuencas en Honduras

San Marcos de Ocotepeque, Honduras. Organizaciones de Suiza, Colombia, Guatemala, Nicaragua y Honduras se reunirán desde este 9 al 12 de noviembre para compartir conocimientos, metodologías y herramientas relacionadas con el análisis y la gestión territorial de cuencas. El encuentro, organizado y patrocinado por la Fundación Vivamos, con sede en Suiza, junto con sus aliados de la sociedad civil centroamericana, lleva por título "Flujos gravitacionales e integración territorial, Fase II. Conectando territorios: experiencias innovadoras para el análisis y la gestión territorial".

La novena edición busca fortalecer el intercambio de conocimientos y experiencias entre las organizaciones participantes, con énfasis en la gestión territorial de cuencas frente al cambio climático. Entre las organizaciones participantes figuran Vivamos Suiza, Fundación Humedales, Aesmo, Asociación Vivamos Mejor Guatemala, Fundación Parque Nacional Pico Bonito, Asociación Centroamericana Centro Humboldt (ACCH) y Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca.

La agenda se estructura en cuatro ejes:

Análisis de los resultados del monitoreo hídrico en cinco cuencas y de las capacidades técnicas desarrolladas por las organizaciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Socialización de metodologías innovadoras para el análisis territorial. Aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, así como los avances del curso virtual de sostenibilidad y su propuesta de seguimiento para 2027. Intercambio de experiencias de gestión territorial a partir de proyectos desarrollados en la microcuenca Río Hondo-Cunse-El Jocón, en Honduras. Durante las jornadas se desarrollarán charlas magistrales, presentaciones institucionales y sesiones plenarias sobre el estado actual del clima global y la importancia de la acción local de la sociedad civil. También se abordarán temas como la Plataforma Agua de Honduras, la integración de información local en plataformas digitales como Augur y RESTOR, los filtros verdes comunitarios en Colombia y el uso de herramientas de inteligencia artificial en el trabajo de las organizaciones. "Para Aesmo es un honor ser anfitriona del Noveno Seminario Regional Centroamericano, al cual se darán cita ONG con un fuerte trabajo en conservación del agua, quienes van a compartir su experiencia y piezas de aprendizaje en la conservación hídrica en un contexto desafiante planteado por el cambio climático", dijo Víctor Saravia, director ejecutivo de Aesmo.

Ocho seminarios, una plataforma regional

Desde 2017, se han realizado ocho ediciones del seminario, que han convertido el intercambio de experiencias en un Sistema de Monitoreo del Territorio compartido. Este proceso de cooperación ha permitido fortalecer las capacidades técnicas de los equipos participantes. Entre los avances se encuentran cinco puntos de monitoreo hídrico y el uso de herramientas como Google Earth Engine, R, RESTOR y KoboToolbox para el análisis territorial. La Fundación Vivamos, con sede en Berna, Suiza, fortalece a comunidades de América Latina y África Oriental mediante programas de educación, agua y alimentación basados en evidencia científica. Fundada en 1981, cuenta con la certificación suiza Zewo. En Centroamérica trabaja con organizaciones locales, entre ellas la Asociación Vivamos Mejor Guatemala, con sede en Panajachel, Sololá. También ha respaldado el trabajo de aliados como Aesmo, FUPNAPIB y ACCH en materia de monitoreo climático y gestión de cuencas.

Aliados que participan en Honduras y la región

Asociación Vivamos Mejor Guatemala: con sede en Panajachel, Sololá, trabaja desde 1989 en la Reserva de Usos Múltiples de la Cuenca del Lago de Atitlán y es la socia local de la Fundación Vivamos en Guatemala. Fundación Humedales: organización colombiana fundada en 2000 que promueve la conservación de los ecosistemas acuáticos, humedales y páramos mediante la investigación científica, la gestión participativa y el fortalecimiento de las comunidades locales. También impulsa procesos de gobernanza ambiental, educación y uso sostenible de los recursos naturales. Asociación Ecológica de San Marcos de Ocotepeque (Aesmo): impulsa desde 1990 procesos de gobernanza compartida para conservar el agua, la biodiversidad y los suelos en el occidente de Honduras. Fundación Parque Nacional Pico Bonito: administra el Parque Nacional Pico Bonito, en el norte de Honduras, desde su constitución legal en 1993.