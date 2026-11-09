¿Quieres estudiar en la Unah-Cortés en 2027? Conoce cómo iniciar tu admisión

San Pedro Sula, Honduras. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) inicia este lunes 9 de noviembre su tercer proceso de admisión de 2026, dirigido a los jóvenes que desean comenzar sus estudios universitarios durante el segundo período académico de 2027. El proceso comienza con una prueba vocacional obligatoria, que estará habilitada del 9 al 15 de noviembre, y continuará con la inscripción a la Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (Phuma), programada del 11 al 18 del mismo mes.

La convocatoria contempla tanto a hondureños y extranjeros residentes en Honduras como a quienes viven en el extranjero. Para estos últimos, la universidad ha establecido una modalidad virtual de evaluación, mientras que los aspirantes residentes en el país deberán presentar su examen de manera presencial. Los interesados deberán ingresar al portal oficial admisiones.unah.edu.hn, donde encontrarán los formularios, instructivos y el calendario correspondiente.

¿Qué es la prueba vocacional y cómo realizarla?

La prueba vocacional es una herramienta de orientación diseñada por la Unah para ayudar a los futuros universitarios a identificar sus intereses, habilidades, preferencias y aptitudes, con el propósito de facilitar la elección de una carrera. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A diferencia de un examen académico, esta evaluación no tiene respuestas correctas o incorrectas. Su finalidad es que cada aspirante conozca mejor su perfil y descubra cuáles de las carreras que ofrece la universidad se relacionan con sus capacidades e intereses. Puede ingresar a este enlace para aplicarla ya. De acuerdo con la Dirección del Sistema de Admisión, completar los datos personales y responder el cuestionario toma aproximadamente entre 30 y 40 minutos. La institución recomienda realizarlo en un lugar tranquilo, con conexión estable a internet y sin ayuda de otras personas, para garantizar que los resultados reflejen las preferencias reales del participante.

Para realizar la prueba, el aspirante debe ingresar a la página oficial de admisiones, seleccionar el enlace de orientación vocacional e iniciar sesión utilizando su correo electrónico. Quienes tienen una cuenta de Gmail pueden acceder mediante Google, mientras que los usuarios de otros servicios reciben un enlace de ingreso en su correo. Posteriormente, deberán completar un formulario con su nombre, nacionalidad, número de identidad y otros datos personales. Una vez guardado el perfil, tendrán acceso al cuestionario, en el que deberán responder todas las preguntas relacionadas con sus intereses y preferencias profesionales.

Al finalizar, el sistema genera automáticamente un reporte con las carreras universitarias que presentan mayor afinidad con el perfil del aspirante. Los resultados pueden consultarse inmediatamente y descargarse en formato PDF para revisarlos posteriormente. La Unah establece que, después de completar esta evaluación, los aspirantes deben esperar al menos 48 horas antes de inscribirse a la Phuma. Quienes realizaron la prueba vocacional en un proceso anterior no necesitan repetirla si sus resultados todavía están vigentes, ya que tienen una validez de un año.



¿Cómo inscribirse a la Phuma y cuánto cuesta?

La inscripción para la Phuma estará habilitada del 11 al 18 de noviembre. Los aspirantes deberán completar el formulario electrónico y proporcionar sus datos personales, un correo activo y los documentos de identificación correspondientes. Entre los requisitos se encuentra una fotografía digital tipo pasaporte, con fondo blanco, y una imagen del documento de identificación, ambas en formato JPG. La universidad advierte que no deben cargarse archivos PDF, porque el sistema no los reconoce. Al completar la inscripción, la plataforma generará un número de solicitud de admisión que deberá conservarse para efectuar el pago y dar seguimiento al trámite. El costo establecido es de 500 lempiras, correspondiente a la prueba vocacional y la Phuma. El pago podrá efectuarse del 11 al 20 de noviembre, en las agencias bancarias autorizadas o mediante los mecanismos electrónicos habilitados por la institución. La universidad aclara que no se aceptan transferencias ni depósitos convencionales como sustitutos del pago de admisión, por lo que los aspirantes deben utilizar el número de solicitud generado por el sistema.

¿Cuándo se realizará el examen de admisión?

La Phuma presencial está programada para el 5 de febrero de 2027 y será aplicada a los aspirantes hondureños y extranjeros residentes en el territorio nacional. Para quienes residen fuera del país, la evaluación virtual está prevista para el 12 de febrero de 2027, conforme al calendario difundido por la Unah. La prueba mide competencias académicas en cinco áreas: comunicación, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y habilidades blandas. Su objetivo es evaluar conocimientos y capacidades relacionadas con el desempeño de los estudiantes en la educación superior. Antes de presentar el examen, los participantes deberán completar la validación de documentos, programada del 30 de noviembre al 9 de diciembre, y estar pendientes de su correo electrónico para conocer si la información presentada fue aceptada o requiere correcciones. La habilitación digital se desarrollará el 17 y 18 de diciembre. Los aspirantes con documentos aprobados recibirán su credencial digital, que deberán imprimir y presentar el día de la evaluación, según las instrucciones de la universidad.

¿Cuándo se conocerán los resultados?