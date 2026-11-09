Nuevo centro penal albergará a 5,000 privados de libertad

Tegucigalpa. Honduras. El Gobierno proyecta construir un nuevo centro penitenciario con capacidad para albergar a unos 5,000 privados de libertad, cuyas obras se prevé que comiencen en 2027, informó Luis Castro, secretario privado de la Presidencia. El funcionario aseguró que ya tienen identificado el terreno donde se levantará la infraestructura penitenciaria, aunque no precisó su ubicación.

Castro también destacó la entrada en vigencia de las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, contempladas en el decreto legislativo 258-2026, publicado en el diario oficial La Gaceta y vigente a nivel nacional desde el pasado 3 de noviembre. Según explicó, estas disposiciones buscan impedir que las organizaciones delictivas continúen dirigiendo sus operaciones desde los centros penitenciarios. “Estamos claros que la criminalidad no puede seguir ordenando desde los centros penales. Hay que tomar acciones contundentes y dejar un reflejo de cómo se puede ordenar el tema de seguridad”, expresó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El viernes, miembros del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa visitaron los módulos de máxima seguridad de la cárcel de Támara. Actualmente, 110 privados de libertad permanecen en el módulo de máxima seguridad. Asimismo, los dos módulos de alta seguridad cuentan con capacidad para albergar a 600 internos, distribuidos en 40 celdas, según los datos proporcionados durante el recorrido.

Dentro del centro penitenciario también se implementan las nuevas medidas contempladas en las reformas legales: los internos permanecen 23 horas y media dentro de sus celdas y disponen de 30 minutos diarios para realizar ejercicios, bajo estricta vigilancia y sin comunicación con el exterior ni contacto con sus familiares. Además, figura la incorporación de escáneres corporales, conocidos como body scanners, utilizados para revisar a las personas y a los privados de libertad que ingresan a las instalaciones penitenciarias.

