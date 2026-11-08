Capturan a joven por presunta vinculación con la pandilla 18 en Comayagüela

Comayagüela, Honduras. La captura de un joven señalado como presunto integrante de la Pandilla 18 generó reacciones en redes sociales, luego de que conocidos del detenido aseguraran que actualmente es una persona cristiana y que se dedica a predicar la palabra de Dios. Se trata de Armando Josué Aguilar Cano, de 27 años, conocido con el alias de "El Pelón", quien fue detenido por agentes de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (Daet), en coordinación con la Unidad Metropolitana de Prevención (Umep 03), durante una saturación policial en la colonia 14 de Marzo, en Comayagüela. De acuerdo con el informe policial, Aguilar Cano es señalado como presunto integrante de la Pandilla 18 y supuestamente ostenta el rango de soldado dentro de esa estructura criminal. Las autoridades indicaron que en su brazo derecho tiene tatuado el número 18, que identificaron como un símbolo relacionado con esa pandilla.

La detención se realizó por suponerlo responsable del delito de asociaciones terroristas. El sospechoso es originario de Tegucigalpa y residente en el sector donde fue capturado.

Según el expediente investigativo, Aguilar Cano registra una detención anterior, efectuada el 1 de agosto de 2019, por el delito de extorsión. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Reacciones en redes sociales tras la captura

Después de conocerse la detención, varias personas que afirmaron conocer al joven reaccionaron en redes sociales y defendieron su situación actual. Algunos usuarios aseguraron que Aguilar Cano se convirtió al cristianismo y que ahora se dedica a predicar la palabra de Dios.

"La misma noche de la captura, él predicó la palabra. Es injusto, ahora él es una nueva persona", comentó una persona cercana al detenido en Facebook. Otros usuarios también cuestionaron la captura y manifestaron que consideran inocente al joven. Sin embargo, será sometido al procedimiento judicial correspondiente, en el que las autoridades deberán determinar su responsabilidad o inocencia frente a los señalamientos.

Operativo contra el crimen organizado

La captura de alias "El Pelón" se efectuó durante la operación "70 Días de Guerra", una estrategia policial ejecutada a nivel nacional para combatir el crimen organizado y las estructuras criminales. La Daet informó que, con esta detención, suman 46 los presuntos integrantes de la Pandilla 18 capturados como resultado de las operaciones dirigidas contra estas organizaciones. Las autoridades aseguraron que continuarán intensificando las acciones operativas y de investigación en el marco de la lucha contra las maras, pandillas y el denominado "Cartel del Diablo", con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana.