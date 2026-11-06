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Capturan a dos presuntos MS-13; uno figura entre los más buscados

Alias El Negro y Miguelito, presuntos MS-13, fueron capturados en Comayagua. Este último figura entre los más buscados por graves crímenes

Capturan a dos presuntos MS-13; uno figura entre los más buscados

Los sospechosos fueron identificados con los alias de El Negro y Miguelito, ambos de 19 años.

 Foto: Cortesía

Dos hombres señalados como presuntos integrantes de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13) fueron capturados por agentes de la Policía Nacional durante un operativo ejecutado en el departamento de Comayagua.

La detención estuvo a cargo de equipos de investigación de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), que identificaron a los sospechosos con los alias de El Negro y Miguelito, ambos de 19 años. Según las investigaciones, estarían relacionados con actividades de sicariato y distribución de drogas en la zona.

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Uno de los detenidos, conocido como Miguelito, figura en la lista de los individuos más buscados por las autoridades policiales, debido a las investigaciones que lo vinculan con al menos 12 homicidios cometidos en Comayagua.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el joven también tenía una orden de captura pendiente por su presunta responsabilidad en el delito de asesinato, por lo que deberá responder ante las autoridades judiciales por ese caso.

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Durante el operativo, los agentes decomisaron varios envoltorios que contenían supuestas sustancias ilícitas. Entre lo incautado figuran 21 paquetes de presunta marihuana, 14 envoltorios de supuesta cocaína y 63 piedras de supuesto crack.

Alias Miguelito, de 19 años y presunto integrante de la MS-13, es señalado por su supuesta vinculación con el delito de asesinato.

Alias Miguelito, de 19 años y presunto integrante de la MS-13, es señalado por su supuesta vinculación con el delito de asesinato.

 (Foto: Cortesía)

Asimismo, a los detenidos les aseguraron una pistola calibre 9 milímetros, con su respectivo cargador y 15 proyectiles sin percutir. El arma será sometida a análisis balísticos para determinar si estaría relacionada con otros hechos violentos registrados en Comayagua.

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Las investigaciones policiales señalan que ambos jóvenes formarían parte activa de la MS-13 y estarían involucrados en actividades delictivas relacionadas con el sicariato y el tráfico de drogas.

Los dos sospechosos serán puestos a disposición del Ministerio Público para que respondan por su presunta vinculación con los delitos que se les atribuyen.

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Redacción La Prensa
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