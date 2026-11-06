Cae "MajinBuu" por estafar en Marketplace de Facebook; su modalidad era pedir anticipos

Un ingeniero automotriz de 27 años, conocido con el alias de «MajinBuu», fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en Tegucigalpa, señalado de estafar a clientes mediante falsas ofertas de reparación de cajas automáticas de vehículos en Facebook Marketplace. El sospechoso, originario de la capital hondureña, fue requerido en el kilómetro 3 de la carretera que conduce hacia la salida al sur del país, tras una investigación realizada por especialistas del Departamento Contra Delitos Comunes (DCDC).

De acuerdo con las investigaciones policiales, el detenido utilizaba Marketplace para promocionar supuestos servicios especializados en reparación de transmisiones automáticas y atraer a personas interesadas en contratar sus servicios. Su modalidad consistía presuntamente en solicitar por adelantado el 70% del costo de la reparación, con anticipos que oscilaban entre 20,000 y 30,000 lempiras. Sin embargo, una vez que recibía el dinero, supuestamente no realizaba los trabajos acordados y cambiaba su número telefónico para evitar que los clientes pudieran localizarlo y reclamarle por los pagos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse