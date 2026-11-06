Cae "MajinBuu" por estafar en Marketplace de Facebook; su modalidad era pedir anticipos

Un ingeniero automotriz de 27 años, conocido con el alias de «MajinBuu», fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en Tegucigalpa, señalado de estafar a clientes mediante falsas ofertas de reparación de cajas automáticas de vehículos en Facebook Marketplace.
El sospechoso, originario de la capital hondureña, fue requerido en el kilómetro 3 de la carretera que conduce hacia la salida al sur del país, tras una investigación realizada por especialistas del Departamento Contra Delitos Comunes (DCDC).
De acuerdo con las investigaciones policiales, el detenido utilizaba Marketplace para promocionar supuestos servicios especializados en reparación de transmisiones automáticas y atraer a personas interesadas en contratar sus servicios.
Su modalidad consistía presuntamente en solicitar por adelantado el 70% del costo de la reparación, con anticipos que oscilaban entre 20,000 y 30,000 lempiras.
Sin embargo, una vez que recibía el dinero, supuestamente no realizaba los trabajos acordados y cambiaba su número telefónico para evitar que los clientes pudieran localizarlo y reclamarle por los pagos.
Los investigadores indicaron que el sospechoso aprovechaba sus conocimientos profesionales en ingeniería automotriz para ofrecer los servicios y generar confianza entre los potenciales clientes.
Según el registro policial, el detenido acumula más de 20 denuncias por el supuesto delito de estafa, relacionadas con esta modalidad de ofrecimiento de servicios y cobro de anticipos.
Tras reunir los indicios, los especialistas remitieron el expediente a las autoridades judiciales, que emitieron una orden de captura contra el sospechoso el 5 de noviembre de 2026.
La DPI informó que al momento de su detención se le dieron a conocer sus derechos y que posteriormente sería trasladado ante el órgano judicial correspondiente para responder por el delito que se le imputa.