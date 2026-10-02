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Capturan a ingeniero que transportaba droga en su vehículo en Choloma, Cortés

El detenido fue identificado como Milton Marin Rodríguez Paz, de 28 años de edad

Capturan a ingeniero que transportaba droga en su vehículo en Choloma, Cortés

Momentos de la captura de Milton Marin Rodríguez Paz.

Choloma, Cortés. Milton Marin Rodríguez Paz, de 28 años, fue detenido este viernes en la aldea Río Blanquito, Choloma, Cortés, luego de que agentes policiales le encontraran más de siete kilogramos de supuesta marihuana y 127 envoltorios con polvo blanco que sería clorhidrato de cocaína.

Rodríguez Paz, quien según la información proporcionada por la Policía Nacional es ingeniero, fue requerido cuando se realizaba una inspección a un vehículo Honda CR-V, año 2015, en el que supuestamente transportaba la droga.

De acuerdo con el reporte policial, dentro del automotor fueron encontradas siete bolsas transparentes con hierba seca, con un peso neto de 7.316 kilogramos, además de los 127 envoltorios transparentes que contenían polvo blanco.

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Las autoridades también decomisaron una pesa digital, una tablet y dos teléfonos celulares, objetos que serán incorporados a las investigaciones para determinar su posible relación con el supuesto tráfico de drogas.

Tras su captura, Rodríguez Paz fue trasladado a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), donde se documentó el caso antes de ser remitido a la Fiscalía de turno.

El Ministerio Público deberá presentar el requerimiento correspondiente ante los tribunales, mientras que un juez determinará la situación jurídica del detenido por el delito que se le atribuye.

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Redacción La Prensa
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