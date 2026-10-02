Capturan a ingeniero que transportaba droga en su vehículo en Choloma, Cortés

Choloma, Cortés. Milton Marin Rodríguez Paz, de 28 años, fue detenido este viernes en la aldea Río Blanquito, Choloma, Cortés, luego de que agentes policiales le encontraran más de siete kilogramos de supuesta marihuana y 127 envoltorios con polvo blanco que sería clorhidrato de cocaína.

Rodríguez Paz, quien según la información proporcionada por la Policía Nacional es ingeniero, fue requerido cuando se realizaba una inspección a un vehículo Honda CR-V, año 2015, en el que supuestamente transportaba la droga.

De acuerdo con el reporte policial, dentro del automotor fueron encontradas siete bolsas transparentes con hierba seca, con un peso neto de 7.316 kilogramos, además de los 127 envoltorios transparentes que contenían polvo blanco.