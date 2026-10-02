Christa Pike, en condición crítica tras dos intentos fallidos de ejecución en Tennessee

Tennessee, Estados Unidos. Christa Pike se encuentra en condición crítica en un hospital de Tennessee después de dos intentos fallidos de ejecución con inyección letal, según informaron sus abogados, Randy Spivey y Stephen Ferrell, que han pedido se le conmute la sentencia. "No tenemos información precisa sobre su pronóstico ni sobre su estado de salud, sí sabemos que está viva", indicó Spivey a la prensa.

Su defensa indicó además que no han podido visitar a la mujer de 50 años en el hospital, donde recibe atención médica vital. "Lo de anoche me persigue", dijo Spivey, quien presenció el intento de ejecución de Pike e indicó además que se usaron al menos siete agujas para administrar la inyección letal en el transcurso de una hora, y que al menos una de estas parecía doblada cuando la extrajeron de su brazo. "Lo de anoche no fue solo ineficiente; fue cruel y tortuoso", afirmó, y recordó que Pike había tenido varios problemas a lo largo de su vida con sus venas y las extracciones de sangre. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse