Paro de transportistas por alzas a los combustibles paraliza Cortés y Lempira

San Pedro Sula. El sector transporte de Honduras paralizó de forma masiva sus unidades, registrando protestas tanto en el departamento de Cortés como en Gracias, Lempira.

Las acciones responden al rechazo generalizado por los constantes incrementos semanales en los precios de los carburantes, un trancazo económico que los dirigentes califican de insostenible para la operatividad del servicio y que afecta directamente al bolsillo de la población.

La protesta abarcó rutas claves que conectan a municipios como Santa Cruz de Yojoa, San Antonio de Cortés, Potrerillos, Pimienta, Villanueva y la entrada a San Pedro Sula por el sector Chamelecón.

Las unidades de transporte público urbano e interurbano suspendieron operaciones. Pese a que los conductores abordaban a otros autobuses en ruta para pedirles que no continuaran circulando ni subieran más pasajeros, el tránsito de vehículos particulares y de equipo pesado se mantuvo con relativa normalidad.

A la jornada de protestas de este viernes se sumó el departamento de Lempira, donde el servicio de transporte en el municipio de Gracias amaneció completamente detenido. En dicho sector occidental, los motoristas decidieron suspender sus recorridos habituales de forma pacífica, uniéndose al clamor nacional por la escalada en la tarifa de los combustibles.

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Ante la movilización en la carretera CA-5 y puntos estratégicos de la zona norte, la Policía Nacional desplegó contingentes de seguridad. Las autoridades policiales confirmaron que se han mantenido en constante diálogo con la dirigencia del rubro desde horas de la madrugada para prevenir enfrentamientos y garantizar el derecho a la libre circulación, reportando un desarrollo pacífico de la protesta.