Bloquean paso en Naco, Cortés, por alza de precios a combustibles

Cortés, Honduras. Una protesta en rechazo a los constantes incrementos en los precios de los combustibles mantiene interrumpido el paso vehicular la tarde de este martes a la altura de Monte Grande, en Naco, Cortés, afectando la circulación en ambos sentidos.
El bloqueo mantiene cerrado el paso hacia el occidente de Honduras y ha provocado largas filas de camiones de carga pesada y vehículos livianos en la carretera.
Ante la interrupción del tránsito, los conductores deben buscar rutas alternas y tomar las debidas precauciones mientras se mantenga la protesta en este sector. Agentes de la Policía llegaron hasta el lugar donde se mantiene el bloqueo de la carretera para dialogar con los manifestantes, disuadir la protesta y habilitar el paso de los vehículos.
La manifestación se desarrolla en rechazo al incremento en los precios de los combustibles, una situación que durante los últimos días ha generado protestas y malestar entre distintos sectores.
En San Pedro Sula, la gasolina súper se cotiza desde este lunes 28 de septiembre a L148.69 por galón, luego de un aumento de L4.75. La gasolina regular tiene un precio de L130.98 por galón, tras un incremento de L2.38 y con un apoyo económico temporal de L5.63. El diésel se cotiza a L149.20 por galón, después de registrar un aumento de L2.35.
Los manifestantes demandan medidas para frenar el impacto de las constantes alzas en los precios de los combustibles, al considerar que los incrementos no solo afectan directamente la economía de las familias hondureñas, sino que también elevan los costos del transporte, los productos y otros servicios, lo que termina encareciendo el costo de vida.
Los transportistas han señalado el impacto que representan los mayores costos de los combustibles, los repuestos y otros insumos para sus operaciones.