Bloquean paso en Naco, Cortés, por alza de precios a combustibles

Cortés, Honduras. Una protesta en rechazo a los constantes incrementos en los precios de los combustibles mantiene interrumpido el paso vehicular la tarde de este martes a la altura de Monte Grande, en Naco, Cortés, afectando la circulación en ambos sentidos.

El bloqueo mantiene cerrado el paso hacia el occidente de Honduras y ha provocado largas filas de camiones de carga pesada y vehículos livianos en la carretera.

Ante la interrupción del tránsito, los conductores deben buscar rutas alternas y tomar las debidas precauciones mientras se mantenga la protesta en este sector. Agentes de la Policía llegaron hasta el lugar donde se mantiene el bloqueo de la carretera para dialogar con los manifestantes, disuadir la protesta y habilitar el paso de los vehículos.