Lo atacaron tres pitbulls y pide que los sacrifiquen: "Por milagro de Dios pude salir vivo"

La Ceiba, Honduras. “Solo por un milagro de Dios pude salir vivo”, relató conmocionado César Chávez Vargas, un hombre de 66 años de edad que sobrevivió al feroz ataque de tres perros de la raza pitbull en la residencial Vistas de Satuyé, en la ciudad de La Ceiba, norte de Honduras. El anciano pidió tajantemente a las autoridades locales que los animales involucrados sean sacrificados para evitar una nueva tragedia en la comunidad. El ataque de los pitbull hecho ocurrió la noche del pasado 5 de septiembre. Chávez Vargas regresaba de una reunión cristiana cuando los animales se abalanzaron brutalmente contra él, provocándole mordeduras profundas en el rostro y en sus extremidades. El sexagenario logró salvar su vida gracias a vecinos del sector que lo auxiliaron. Esa mismo noche, los mismos perros atacaron a otras dos personas, las que pudieron sobrevivir debido a que unos de los afectados, en un acto de supervivencia logró matar a uno de los animales.

Tras ser trasladado de emergencia al hospital Atlántida, ya fue dado de alta y se recupera con severas secuelas en su vivienda. "Ya me puedo levantar y estoy haciendo algunas cosas en la casa", manifestó Chávez, mientras con esfuerzo lograba sentarse en uno de los muebles de su domicilio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Consternado por lo vivido, hizo un llamado contundente respecto al destino de los animales sobrevivientes: “Definitivamente se tiene que sacrificar a esos animales, porque representan un riesgo para toda la comunidad. Esos animales no deben salir con vida aunque me diga todo lo contrario la sociedad protectora de animales; si tanto los defienden, que se los vengan a llevar”. A la gravedad de sus lesiones físicas se suma la indignación por el trato recibido por parte del propietario de las mascotas, a quien acusó de acudir a su vivienda para intimidarlo. “Vino y enojado, como si yo tuviera la culpa. Le importa más la vida del perro que la mía. ¿Qué tal si me hubiera matado? Estoy agradecido por la ayuda que me ha brindado la comunidad, pero en las autoridades no confío”.

Justicia Municipal inicia proceso de sanciones

Ante la gravedad del incidente, el departamento de Justicia Municipal de la Alcaldía Ceibeña citó al propietario de los caninos y ya realizó la primera audiencia, sumada a una inspección de campo en el lugar del ataque.

Marinee Osorio, jefa de Justicia Municipal, confirmó el inicio de las acciones legales contra los responsables: “Hubo irresponsabilidad por parte de los dueños de los perros que los dejaron salir. Ya estamos en el proceso de sanciones y de multas para los propietarios”.

Un antecedente mortal en La Ceiba

La conmoción en La Ceiba no es reciente. A mediados de marzo del año pasado, se registró una tragedia similar cuando la ciudadana Doris Aleida Fuentes, de 55 años, perdió la vida en un centro hospitalario tras agonizar varios días producto de las severas heridas causadas por el ataque de dos perros pitbull en una residencial de la misma localidad.