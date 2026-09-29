“Ya no tenía la orejita”: madre pide ayuda para su hija tras ataque de pitbull en SPS

San Pedro Sula, Honduras. Una niña de 11 años perdió su oreja derecha luego de que un perro pitbull la atacara cuando regresaba de su centro educativo en la colonia Lomas de San Juan, en esta ciudad. El hecho, por el que la pequeña Alison Murillo se ha sometido a dos operaciones y está a la espera de tres más para reconstruir su oreja, ocurrió el viernes 18 de septiembre.

Claudia Ocampo, madre de la menor, contó entre lágrimas el momento de terror que vivió, ya que fue ella quien defendió a Alison del canino que, según dijo, pertenece a la familia de su pareja sentimental que vive cerca de su casa. “La niña venía de la escuela cuando escuché que me gritaba que el perro la mordía. Agarré el trapeador y salí corriendo, pero cuando llegué ya no tenía la orejita. En eso mi pareja salió y nos ayudó a espantar el perro”, relató.

Ocampo dijo que, luego del ataque, llevaron a la niña al hospital Mario Rivas, donde estuvo internada seis días y le dijeron que necesitaría que le extrajeran parte de una de sus costillas para poder reconstruir su oreja. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La madre indicó que el perro ya había atacado a su dueña, quien, según lamentó, no ha querido responder por los gastos que conlleva la curación de su hija. “No es justo lo que a mi hija le toca vivir. Solo le pido a las autoridades que vengan y se lleven al perro porque es un peligro para todos. Hago un llamado también a las autoridades para que atiendan a mi hija en el hospital, ya que debido a las protestas, no me la han evaluado”, manifestó.