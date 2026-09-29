  1. Inicio
  2. · Sucesos

“Ya no tenía la orejita”: madre pide ayuda para su hija tras ataque de pitbull en SPS

Alison Murillo ha sido sometida a dos operaciones y está a la espera de tres más para reconstruir su oreja. El hecho ocurrió el viernes 18 de septiembre

  • Actualizado: 29 de septiembre de 2026 a las 09:27 -
  • Eleana Enamorado
“Ya no tenía la orejita”: madre pide ayuda para su hija tras ataque de pitbull en SPS

La madre indicó que el perro ya había atacado a su dueña, quien, según lamentó, no ha querido responder por los gastos que conlleva la curación de su hija.

San Pedro Sula, Honduras. Una niña de 11 años perdió su oreja derecha luego de que un perro pitbull la atacara cuando regresaba de su centro educativo en la colonia Lomas de San Juan, en esta ciudad.

El hecho, por el que la pequeña Alison Murillo se ha sometido a dos operaciones y está a la espera de tres más para reconstruir su oreja, ocurrió el viernes 18 de septiembre.

Niña pierde su oreja tras ser atacada por pitbull en San Pedro Sula

Claudia Ocampo, madre de la menor, contó entre lágrimas el momento de terror que vivió, ya que fue ella quien defendió a Alison del canino que, según dijo, pertenece a la familia de su pareja sentimental que vive cerca de su casa.

“La niña venía de la escuela cuando escuché que me gritaba que el perro la mordía. Agarré el trapeador y salí corriendo, pero cuando llegué ya no tenía la orejita. En eso mi pareja salió y nos ayudó a espantar el perro”, relató.

¿Fue Zeus? Autopsia revela cómo murió don Alex Maldonado Bonilla

Ocampo dijo que, luego del ataque, llevaron a la niña al hospital Mario Rivas, donde estuvo internada seis días y le dijeron que necesitaría que le extrajeran parte de una de sus costillas para poder reconstruir su oreja.

La madre indicó que el perro ya había atacado a su dueña, quien, según lamentó, no ha querido responder por los gastos que conlleva la curación de su hija.

“No es justo lo que a mi hija le toca vivir. Solo le pido a las autoridades que vengan y se lleven al perro porque es un peligro para todos. Hago un llamado también a las autoridades para que atiendan a mi hija en el hospital, ya que debido a las protestas, no me la han evaluado”, manifestó.

La madre de Alisson pide a las autoridades que intervengan y se lleven al perro hacia un refugio debido al peligro que representa.

La madre de Alisson pide a las autoridades que intervengan y se lleven al perro hacia un refugio debido al peligro que representa.

El caso de Alison se une al ocurrido el lunes 21 de septiembre en la colonia Hato de Enmedio, de la capital, en donde Alex Alfonso Maldonado Bonilla (de 75 años) perdió la vida tras ser atacado a mordidas por su perro pitbull, Zeus.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Eleana Enamorado
Eleana Enamorado
Periodista

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah-Cortés). Periodista multimedia con más de cuatro años de experiencia en notas de salud, desastres naturales, historias humanas y en especial énfasis en notas judiciales y de sucesos.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias