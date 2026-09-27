¿Qué tan lluviosos serán octubre y noviembre en Honduras? Así afectará El Niño

Históricamente, octubre y noviembre son los meses más lluviosos del año y, en ocasiones, provocan inundaciones y deslaves. Sin embargo, para este 2026 se prevén precipitaciones por debajo de lo normal en al menos nueve departamentos.Así lo establece el informe Perspectiva Climática para el Trimestre Septiembre, Octubre y Noviembre (SON) y Registros, elaborado por el <b>Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos)</b>, de la Secretaría de Gestión del Riesgo y Contingencias Nacionales (Copeco).Aunque las proyecciones son diferentes para cada región, el impacto del fenómeno de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/fenomeno-el_nino-honduras-calor-sequia-lluvias-2026-GA31576606" target="_blank">El Niño</a> todavía afectará a nivel nacional, tanto en el déficit de lluvia como en la baja probabilidad de huracanes en el Caribe, cuya temporada suele intensificarse en octubre y noviembre.Víctor Ortega, meteorólogo del Cenaos, explicó que este año ha sido atípico debido a los efectos de El Niño, fenómeno que ha calentado las aguas superficiales del océano Pacífico y <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/tegucigalpa-situacion-critica-prolongada-sequia-causada-nino-LG32166508" target="_blank">ha provocado una fuerte sequía en el territorio nacional</a>, con un déficit de precipitación de casi un 50% en el Corredor Seco.