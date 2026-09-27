¿Qué tan lluviosos serán octubre y noviembre en Honduras? Así afectará El Niño

San Pedro Sula

Históricamente, octubre y noviembre son los meses más lluviosos del año y, en ocasiones, provocan inundaciones y deslaves. Sin embargo, para este 2026 se prevén precipitaciones por debajo de lo normal en al menos nueve departamentos. Así lo establece el informe Perspectiva Climática para el Trimestre Septiembre, Octubre y Noviembre (SON) y Registros, elaborado por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), de la Secretaría de Gestión del Riesgo y Contingencias Nacionales (Copeco). Aunque las proyecciones son diferentes para cada región, el impacto del fenómeno de El Niño todavía afectará a nivel nacional, tanto en el déficit de lluvia como en la baja probabilidad de huracanes en el Caribe, cuya temporada suele intensificarse en octubre y noviembre. Víctor Ortega, meteorólogo del Cenaos, explicó que este año ha sido atípico debido a los efectos de El Niño, fenómeno que ha calentado las aguas superficiales del océano Pacífico y ha provocado una fuerte sequía en el territorio nacional, con un déficit de precipitación de casi un 50% en el Corredor Seco.

30 Días De lluvias proyecta Cenaos para el Corredor Seco hasta el 10 de noviembre aproximadamente. La esperanza es que se extiendan hasta 40 días.

“En algunos lugares pudimos tener inclusive déficits mayores, de hasta 60%, es decir, menos lluvia de lo que normalmente tuvimos y que se ha centrado principalmente en la parte sur del país, como Choluteca y Valle; y Francisco Morazán, El Paraíso, sectores de La Paz y Comayagua”, detalló el experto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El panorama no es alentador, de acuerdo con el informe de Cenaos, ya que las proyecciones climáticas para octubre indican que las precipitaciones se mantendrán por debajo de lo normal, principalmente en las regiones norte, centro, oriente y sur.

Lluvias

Después de la extensa canícula, que inició a finales de junio y se extendió hasta la primera quincena de septiembre, las lluvias volvieron al Corredor Seco entre el 18 y 19 de septiembre, explicó Ortega. A pesar de ello, el panorama no es alentador. Según el especialista, para el resto del año se podrían esperar entre 30 y 40 días más de lluvia en el Corredor Seco, porque aproximadamente el 10 de noviembre dejará de llover en esa región. Esto significa que la posibilidad de recuperar los cultivos es remota. La proyección es que octubre registre un 30% menos de lluvia de lo normal, aunque se debe considerar que este período es uno de los más lluviosos del año. Zonas como Choluteca, por ejemplo, podrían registrar acumulados bastante altos, que oscilarían entre 400 y 500 milímetros.

La norma climática de lluvia acumulada para el trimestre de septiembre, octubre y noviembre se calcula a partir de los promedios históricos de los últimos 30 años, citados en el reporte de Copeco.

Por ejemplo, en la zona sur, Choluteca y Valle registran un promedio histórico de entre 730 y 750 milímetros durante el trimestre, pero este año tendrán una reducción del 9% y el 5%, respectivamente.

Jeffrey Flores, meteorólogo de Cenaos, explicó que la reducción de las lluvias se intensifica en las regiones del Corredor Seco debido al fenómeno de El Niño, causado por el calentamiento de las aguas en el centro del océano Pacífico. Para la región central y oriental, que comprende los departamentos de Olancho, Comayagua, Yoro, La Paz, Francisco Morazán y El Paraíso, la norma de lluvia acumulada varía entre 450 y 560 milímetros durante este período. Jeffrey Flores, meteorólogo de Cenaos, explicó que la reducción de las lluvias se intensifica más en la regiones del Corredor Seco, debido al fenómeno de El Niño, causado por el calentamiento en el centro del Océano Pacífico. Para la región central y oriental, que comprende los departamentos de Olancho, Comayagua, Yoro, La Paz, Francisco Morazán y El Paraíso, la norma de lluvia acumulada varía entre 450 y 560 milímetros durante este período. Generalmente, en Olancho caen 558 milímetros y se espera una reducción del 6%. Comayagua registra 543 milímetros y se proyecta que esté un 6% por encima de lo normal, mientras que Yoro, con un promedio de 526 milímetros, registrará un 12% menos. La Paz, que normalmente acumula 516 milímetros, tendrá un incremento del 10%; Francisco Morazán, con un promedio de 492 milímetros, registrará un 1% más; mientras que El Paraíso, cuya norma histórica es de 448 milímetros, tendrá una reducción del 9%. Según Ortega, otro pronosticador de Cenaos, el período de precipitaciones, principalmente en el Corredor Seco, comenzó en la segunda quincena de septiembre y se extenderá durante octubre y los primeros días de noviembre, cuando estaría finalizando la temporada lluviosa en ese sector.

Sobre la estimulación de nubes para provocar lluvias, explicó que se debe tener en cuenta que esta práctica no aumenta la cantidad de días de precipitaciones, es decir, no alarga el ciclo de la temporada lluviosa, pero sí podría incrementar la cantidad de agua que cae en algunos sectores. También alertó que en la capital el panorama es bastante crítico, principalmente porque las represas Los Laureles y Concepción llegaron a un nivel bastante bajo, de aproximadamente un 25%. “Desafortunadamente, las cantidades que estamos proyectando podrían no ser suficientes para llenarlas por completo, pero sí podrían alcanzar un nivel óptimo con el que podríamos subsistir la demanda hídrica durante la temporada seca que tenemos para el próximo año”, proyectó.

Frentes fríos

En el litoral Caribe se proyectan pequeñas reducciones en las lluvias, en comparación con el promedio histórico de algunos departamentos, así como una disminución en la formación de ciclones y el posible ingreso tardío de los frentes fríos, que generalmente provocan precipitaciones. El pronóstico para los departamentos del norte es muy diferente al esperado en el Corredor Seco, precisamente durante octubre y noviembre, cuando registran el máximo de la temporada lluviosa. En esta región llueve durante todo el año y, aunque en algunos momentos las precipitaciones disminuyen, normalmente se mantienen, explicó el experto de Cenaos. Lo que se proyecta es que, hacia finales del año, debido al fenómeno de El Niño, haya un retraso en el inicio de la temporada de frentes fríos y una disminución en la cantidad de precipitaciones. “Esperamos que aún así, la cantidad de lluvia que siga llegando a la zona norte se mantenga con condiciones bastante favorables y tengamos acumulados bastante altos”, estimó Ortega. En la región norte, específicamente en el Valle de Sula, principalmente en Cortés, la norma histórica del trimestre es de aproximadamente 711 milímetros de lluvia acumulada, pero se proyecta una disminución del 11%. Por su parte, en la región insular y del Caribe, que registra algunos de los mayores acumulados de lluvia del país, la norma histórica para el trimestre oscila entre 800 y 960 milímetros. Por ejemplo, Gracias a Dios ha registrado históricamente 963 milímetros, pero tendrá una reducción del 10%; Atlántida normalmente acumula 900 milímetros y tendrá una reducción del 16%; Islas de la Bahía mantiene un promedio de 878 milímetros, pero este año se reduce en un 17%; mientras que Colón normalmente registra 808 milímetros y tendrá una reducción del 16%.

" “El potencial de tener inundaciones durante esta época del año siempre va a seguir siendo alto” Víctor Ortega, meteorólogo de Cenaos