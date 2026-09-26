Tegucigalpa en situación "crítica" por prolongada sequía causada por El Niño

Tegucigalpa, Honduras. Tegucigalpa, la capital de Honduras, entró en una situación "crítica" por una prolongada sequía atribuida al fenómeno de El Niño, que ha reducido el caudal de las principales represas de la ciudad y obligado a racionar el agua cada doce días. Así lo dijo a EFE el alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya, quien recordó que la situación comenzó a volverse crítica desde mayo, para cuando se esperaba que iniciara el período de lluvias en el país centroamericano, lo que no ocurrió.

Desde entonces, la sequía ha afectado a varias regiones de Honduras, sobre todo al sur, que forma parte del llamado corredor seco centroamericano, que atraviesa también Nicaragua, El Salvador y Guatemala, y a Tegucigalpa, en el centro del país. Según autoridades hondureñas, de las capitales centroamericanas, Tegucigalpa, con dos millones de habitantes, de los diez millones que tiene Honduras, sería la más afectada por la sequía, fenómeno que se podría extender hasta 2027. "Estamos en una situación bastante crítica", dijo Zelaya mientras supervisaba la reactivación de uno de los 41 pozos que hay en la ciudad para aliviar la crisis hídrica. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los pozos "son pequeñas nuevas fuentes de abastecimiento" que, aunque "no sustituyen una represa, sí alivian la comunidad cercana", explicó. Sirven para abastecer hospitales y escuelas y para llenar los camiones cisterna que llevan agua a barrios pobres sin acceso directo al servicio. Pese a las lluvias de esta semana, las dos represas que abastecen al 80 % de la población de la capital, Concepción y Los Laureles, "siguen en un nivel crítico bajo", entre el 24% y el 25 % de su capacidad.