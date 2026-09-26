Irán reivindica el control de Ormuz tras plantear a EEUU un plan para reabrir el estrecho

Teherán, Irán. Irán reivindicó una vez más su control sobre el estratégico estrecho de Ormuz, después de presentar a Estados Unidos un plan de siete días para reabrir el paso marítimo y restablecer la navegación normal, una iniciativa cuya aplicación ha condicionado a una serie de medidas por parte de Washington. "El estrecho de Ormuz está bajo el control de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria", afirmó el portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní, el general de brigada Hosein Mohebi, en un comunicado recogido por la agencia Tasnim a última hora del viernes.

El portavoz castrense sostuvo que Estados Unidos, "pese a contar con la mayor Armada del mundo, no pudo mantener abierto el estrecho de Ormuz ni siquiera durante unas horas". Mohebi rechazó las afirmaciones estadounidenses de que el estratégico paso marítimo está abierto y señaló que antes de la guerra decenas de buques, y en algunos momentos más de un centenar, atravesaban diariamente el estrecho, mientras que actualmente solo pasan cargamentos de petróleo de los socios comerciales de Irán y "con autorización de Teherán". Las declaraciones del portavoz de la Guardia Revolucionaria se producen después de que el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, anunciara en Nueva York que Teherán había presentado a Washington un plan de siete días para restablecer el tránsito marítimo normal por Ormuz. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según Araqchí, la reapertura de Ormuz se produciría en el sexto día de la implementación del plan, después de que Washington implementara una serie de medidas durante los primeros cinco días. El plan contempla, entre otras medidas, un alto el fuego de siete días en Oriente Medio, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense contra Irán, el fin de las sanciones al petróleo iraní y la liberación de activos iraníes congelados. Posteriormente, Irán accedería a reabrir Ormuz y, en el séptimo día, Teherán y Washington retomarían las negociaciones para un acuerdo definitivo, que incluiría el programa nuclear iraní.