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EEUU apuesta en ONU por el fin del desplazamiento forzado y reformar el sistema de asilo

Estados Unidos llamó ante la ONU a poner fin al desplazamiento forzado y avanzar hacia una reforma del sistema global de asilo

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 14:16 -
  • Agencia EFE
EEUU apuesta en ONU por el fin del desplazamiento forzado y reformar el sistema de asilo

Jennifer Locetta, representante adjunta de Estados Unidos ante la ONU.

Naciones Unidas. La representante adjunta de Estados Unidos ante la ONU, Jennifer Locetta, apostó este viernes ante el Consejo de Seguridad por el fin del desplazamiento forzado y una reforma del sistema global de asilo.

"Estados Unidos está convencido de que el fin del desplazamiento, en lugar de gestionar esta crisis año tras año, tiene que ser nuestro objetivo", expresó Locetta en una sesión celebrada en el marco de la Asamblea General de la ONU.

La estadounidense afirmó que hay "una oportunidad para poner fin a esta controversia política y dar a estos refugiados la posibilidad de un retorno digno", y pidió a los Estados miembros que se sumen al país "para hacer que se convierta en realidad".

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Asimismo, apuntó que el sistema internacional "no puede seguir tratando el desplazamiento forzado como una carga únicamente para los países de acogida": "Los países de origen tienen que responder y rendir cuentas".

Además, indicó que ACNUR debe desempeñar "un papel fundamental para fomentar el retorno de los refugiados" y aseguró que el sistema global de asilo "no puede sostenerse sin reformas sostenidas".

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"La principal prioridad de ACNUR debe ser promover cambios que ayuden a evitar que los migrantes económicos aprovechen el sistema del asilo . Estaremos esperando las reformas ya tan necesarias y eliminar los incentivos de abusos fraudulentos del sistema de protección internacional", apostilló.

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