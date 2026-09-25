EEUU apuesta en ONU por el fin del desplazamiento forzado y reformar el sistema de asilo

Naciones Unidas. La representante adjunta de Estados Unidos ante la ONU, Jennifer Locetta, apostó este viernes ante el Consejo de Seguridad por el fin del desplazamiento forzado y una reforma del sistema global de asilo.

"Estados Unidos está convencido de que el fin del desplazamiento, en lugar de gestionar esta crisis año tras año, tiene que ser nuestro objetivo", expresó Locetta en una sesión celebrada en el marco de la Asamblea General de la ONU.

La estadounidense afirmó que hay "una oportunidad para poner fin a esta controversia política y dar a estos refugiados la posibilidad de un retorno digno", y pidió a los Estados miembros que se sumen al país "para hacer que se convierta en realidad".