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Trump reivindica ante la ONU que él "hace la paz" mientras otros solo hablan de ella

"Mientras otros han hablado de paz, yo he hecho la paz. Mientras otros han ignorado las amenazas, yo las he enfrentado. Mientras otros han hablado de valentía, Estados Unidos la ha demostrado", dijo

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 09:28 -
  • Agencia EFE
Trump reivindica ante la ONU que él hace la paz mientras otros solo hablan de ella

Donald Trump durante su discurso ante en la ONU.

Fotografía: EFE

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reivindicó este martes, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU que, él "hace la paz" mientras otros solo hablan de ella.

"Mientras otros han hablado de paz, yo he hecho la paz. Mientras otros han ignorado las amenazas, yo las he enfrentado. Mientras otros han hablado de valentía, Estados Unidos la ha demostrado. Mientras otros han prometido, prometido fortaleza, yo la he utilizado para hacer de Estados Unidos el país más poderoso del mundo", declaró.

Trump se reunirá este martes con Delcy Rodríguez en un inédito acercamiento con Caracas

"Debo tomar una gran decisión", expresó el mandatario. "¿Alcanzar un acuerdo con Irán que le permita reconstruirse (...) o aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente?", prosiguió el mandatario.

"¿Los empujo al infierno sin ninguna posibilidad de sobrevivir y sin esperanza de alcanzar grandeza alguna en el futuro o para las próximas generaciones?", agregó.

El mandatario añadió que cree que habrá un acuerdo después de las elecciones porque los iraníes "están esperando para ver" cómo le va a Trump en las elecciones.

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Durante su intervención, aseguró además que la Armada estadounidense ha escoltado recientemente más de 1.000 millones de barriles de petróleo por el estrecho de Ormuz, donde, a pesar del bloqueo iraní, dijo que "está fluyendo más petróleo que en cualquier otro momento desde el inicio de la guerra".

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