Trump reivindica ante la ONU que él "hace la paz" mientras otros solo hablan de ella

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reivindicó este martes, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU que, él "hace la paz" mientras otros solo hablan de ella. "Mientras otros han hablado de paz, yo he hecho la paz. Mientras otros han ignorado las amenazas, yo las he enfrentado. Mientras otros han hablado de valentía, Estados Unidos la ha demostrado. Mientras otros han prometido, prometido fortaleza, yo la he utilizado para hacer de Estados Unidos el país más poderoso del mundo", declaró.

"Debo tomar una gran decisión", expresó el mandatario. "¿Alcanzar un acuerdo con Irán que le permita reconstruirse (...) o aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente?", prosiguió el mandatario. "¿Los empujo al infierno sin ninguna posibilidad de sobrevivir y sin esperanza de alcanzar grandeza alguna en el futuro o para las próximas generaciones?", agregó. El mandatario añadió que cree que habrá un acuerdo después de las elecciones porque los iraníes "están esperando para ver" cómo le va a Trump en las elecciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse