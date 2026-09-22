Copeco mantiene alerta amarilla en el Distrito Central y verde para ocho departamentos por 48 horas

Tegucigalpa. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró que mantiene la alerta amarilla para el municipio del Distrito Central y alerta verde para ocho departamentos del país. La disposición cobró vigencia desde las 7:00 de la noche de ayer lunes y se mantendrá durante un periodo de 48 horas.

Esta medida preventiva abarca con alerta verde a los departamentos de Lempira, Comayagua, Intibucá, Yoro, La Paz, Cortés, Santa Bárbara y el resto del departamento de Francisco Morazán.

Según los análisis del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sismológicos (Cenaos), las precipitaciones son causadas por la convergencia de vientos provenientes del océano Pacífico y el mar Caribe, los cuales interactúan con una vaguada en altura. Dicho fenómeno provocará abundante nubosidad y lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional, registrando los mayores acumulados en el centro, suroccidente y sur del país.