Copeco mantiene alerta amarilla en el Distrito Central y verde para ocho departamentos por 48 horas

Tegucigalpa. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró que mantiene la alerta amarilla para el municipio del Distrito Central y alerta verde para ocho departamentos del país. La disposición cobró vigencia desde las 7:00 de la noche de ayer lunes y se mantendrá durante un periodo de 48 horas.
Esta medida preventiva abarca con alerta verde a los departamentos de Lempira, Comayagua, Intibucá, Yoro, La Paz, Cortés, Santa Bárbara y el resto del departamento de Francisco Morazán.
Según los análisis del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sismológicos (Cenaos), las precipitaciones son causadas por la convergencia de vientos provenientes del océano Pacífico y el mar Caribe, los cuales interactúan con una vaguada en altura. Dicho fenómeno provocará abundante nubosidad y lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional, registrando los mayores acumulados en el centro, suroccidente y sur del país.
En la capital de la República se decidió conservar el nivel de alerta amarilla debido a la alta vulnerabilidad del terreno. Las autoridades advirtieron sobre los riesgos de inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra, caída de árboles, socavones y otras contingencias asociadas al incremento de las precipitaciones en los barrios y colonias con mayor riesgo.
Ante esta situación, Copeco emitió una serie de recomendaciones que deben considerar las personas que habitan en las zonas en alerta verde y amarilla.
Entre las principales indicaciones están evitar el cruce de ríos, quebradas y vados con caudales elevados, limpiar tragantes y alcantarillas para facilitar el flujo del agua y acatar de inmediato las instrucciones de los cuerpos de socorro en caso de evacuaciones preventivas.
Finalmente, el organismo de previsión hizo un llamado a los conductores a circular con extrema precaución durante las tormentas, reduciendo la velocidad y manteniendo una distancia prudente entre vehículos. Asimismo, se aconsejó buscar refugio seguro ante la presencia de actividad eléctrica y evitar permanecer cerca de árboles o estructuras propensas a colapsar.