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Copeco mantiene alerta amarilla en el Distrito Central y verde para ocho departamentos por 48 horas

Copeco decretó alerta amarilla para el Distrito Central y alerta verde para ocho departamentos del país por un lapso de 48 horas, debido a las intensas lluvias con actividad eléctrica que generará una vaguada

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 07:45 -
  • Redacción La Prensa
Copeco mantiene alerta amarilla en el Distrito Central y verde para ocho departamentos por 48 horas

Copeco emitió una serie de recomendaciones que deben considerar las personas que habitan en las zonas en alerta verde y amarilla.

Tegucigalpa. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró que mantiene la alerta amarilla para el municipio del Distrito Central y alerta verde para ocho departamentos del país. La disposición cobró vigencia desde las 7:00 de la noche de ayer lunes y se mantendrá durante un periodo de 48 horas.

Esta medida preventiva abarca con alerta verde a los departamentos de Lempira, Comayagua, Intibucá, Yoro, La Paz, Cortés, Santa Bárbara y el resto del departamento de Francisco Morazán.

Según los análisis del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sismológicos (Cenaos), las precipitaciones son causadas por la convergencia de vientos provenientes del océano Pacífico y el mar Caribe, los cuales interactúan con una vaguada en altura. Dicho fenómeno provocará abundante nubosidad y lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional, registrando los mayores acumulados en el centro, suroccidente y sur del país.

Comunicado de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

Comunicado de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

En la capital de la República se decidió conservar el nivel de alerta amarilla debido a la alta vulnerabilidad del terreno. Las autoridades advirtieron sobre los riesgos de inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra, caída de árboles, socavones y otras contingencias asociadas al incremento de las precipitaciones en los barrios y colonias con mayor riesgo.

Ante esta situación, Copeco emitió una serie de recomendaciones que deben considerar las personas que habitan en las zonas en alerta verde y amarilla.

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Entre las principales indicaciones están evitar el cruce de ríos, quebradas y vados con caudales elevados, limpiar tragantes y alcantarillas para facilitar el flujo del agua y acatar de inmediato las instrucciones de los cuerpos de socorro en caso de evacuaciones preventivas.

Finalmente, el organismo de previsión hizo un llamado a los conductores a circular con extrema precaución durante las tormentas, reduciendo la velocidad y manteniendo una distancia prudente entre vehículos. Asimismo, se aconsejó buscar refugio seguro ante la presencia de actividad eléctrica y evitar permanecer cerca de árboles o estructuras propensas a colapsar.

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