Represa Los Laureles sube a 25.75 % de su capacidad tras lluvias en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. Las lluvias registradas durante el fin de semana en las zonas altas de Tegucigalpa permitieron que el embalse Los Laureles aumentara su nivel de almacenamiento y volviera a superar el umbral del 25 % de su capacidad. De acuerdo con el reporte de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), el embalse pasó de almacenar el 24.53 % de su capacidad el domingo 20 de septiembre a 25.75 % este lunes 21 de septiembre. El aumento representa una recuperación de 1.22 puntos porcentuales en el nivel del embalse, en medio de la emergencia por el bajo almacenamiento de agua que enfrenta el Distrito Central.

"Las lluvias registradas durante las últimas horas en las zonas altas de Tegucigalpa permitieron una leve recuperación del embalse Los Laureles, que pasó de 24.53 % a 25.75 % de su capacidad", informó Julio César Quiñónez Espino, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo (Simger). El funcionario explicó que el incremento registrado en Los Laureles equivale al ingreso de aproximadamente 90,000 metros cúbicos de agua, producto de las precipitaciones que se presentaron en diferentes sectores de la capital. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "El incremento representa el ingreso de aproximadamente 90 mil metros cúbicos de agua al embalse, lo que permite una recuperación, aunque todavía nos mantenemos en una situación que requiere vigilancia permanente", detalló Quiñónez.

La leve recuperación mantiene a Los Laureles continúa dentro de los niveles considerados de riesgo hídrico crítico, según las autoridades encargadas de la administración del recurso. La información publicada por UMAPS este lunes establece que el embalse almacena 2.705 millones de metros cúbicos de agua. La producción de agua potable desde este subsistema se mantiene en 450 litros por segundo, según los datos oficiales divulgados en el reporte diario.

En el caso del embalse La Concepción, el almacenamiento permanece en 24.34% de su capacidad, con un volumen de 8.814 millones de metros cúbicos y una producción en planta de 850 litros por segundo. Ambos sistemas continúan bajo monitoreo debido a que sus niveles de almacenamiento se encuentran próximos o por debajo del umbral del 25%, considerado crítico en la clasificación de riesgo hídrico.

Distrito Central bajo alerta amarilla

Por otra parte, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) mantiene desde el sábado 19 de septiembre la alerta amarilla para el Distrito Central, Francisco Morazán, debido a las afectaciones provocadas por las lluvias. El alertamiento, que dura 48 horas desde el pasado sábado 11:00 de la noche, también incluye los municipios de Las Vegas, Santa Bárbara, y Santa Cruz de Yojoa, Cortés.