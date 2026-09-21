Congreso Nacional revisará Ley de Empleo a Tiempo Parcial para impulsar la contratación

Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional anunció una revisión integral de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, con el objetivo de identificar ajustes que permitan facilitar la contratación y generar más oportunidades laborales, especialmente para los jóvenes.

La normativa fue aprobada el 25 de marzo de 2026, mediante el Decreto 45-2026, y entró en vigencia el 28 de marzo, tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Según las autoridades legislativas, los niveles de contratación alcanzados hasta ahora no han cumplido las expectativas planteadas cuando se aprobó la ley.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, explicó que la normativa busca facilitar que el sector privado genere oportunidades para jóvenes, particularmente para quienes estudian y necesitan incorporarse al mercado laboral.