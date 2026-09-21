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Congreso Nacional revisará Ley de Empleo a Tiempo Parcial para impulsar la contratación

El Congreso Nacional ordenó revisar la normativa, vigente desde marzo de 2026, ante los bajos niveles de contratación registrados y con el objetivo de facilitar el acceso de jóvenes al mercado laboral

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 19:29 -
  • Redacción La Prensa
Congreso Nacional revisará Ley de Empleo a Tiempo Parcial para impulsar la contratación

La normativa fue aprobada el 25 de marzo de 2026, mediante el Decreto 45-2026, y entró en vigencia el 28 de marzo, tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional anunció una revisión integral de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, con el objetivo de identificar ajustes que permitan facilitar la contratación y generar más oportunidades laborales, especialmente para los jóvenes.

La normativa fue aprobada el 25 de marzo de 2026, mediante el Decreto 45-2026, y entró en vigencia el 28 de marzo, tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Según las autoridades legislativas, los niveles de contratación alcanzados hasta ahora no han cumplido las expectativas planteadas cuando se aprobó la ley.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, explicó que la normativa busca facilitar que el sector privado genere oportunidades para jóvenes, particularmente para quienes estudian y necesitan incorporarse al mercado laboral.

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Para revisar su aplicación, la Comisión del Trabajo y Asuntos Gremiales iniciará consultas con representantes de distintos sectores productivos. El proceso incluirá a empresas de turismo, call centers, tecnología y otros rubros, con el propósito de identificar trámites o disposiciones que estarían dificultando la formalización de nuevos contratos.

Zambrano señaló que las leyes pueden actualizarse y reformarse cuando su aplicación evidencia la necesidad de realizar cambios. En ese sentido, indicó que diferentes sectores ya han presentado sugerencias sobre la normativa.

La revisión también podría incluir a municipalidades y dependencias del Poder Ejecutivo interesadas en contratar jóvenes mediante esta modalidad.

El Legislativo busca que una eventual reforma permita mejorar la aplicación de la ley, manteniendo la protección de los derechos de los trabajadores y, al mismo tiempo, facilitando a las empresas la creación de puestos de trabajo a tiempo parcial.

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