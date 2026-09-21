Capital Fest es suspendido por las lluvias en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó este lunes la suspensión del Capital Fest, evento que formaba parte de la programación para celebrar los 448 años de fundación de Tegucigalpa.
La Alcaldía explicó que la decisión responde a las condiciones climáticas que se presentan en la capital hondureña, donde se mantiene una alerta amarilla por las lluvias.
“Debido a la alerta roja por sequía y alerta amarilla por lluvias que se encuentra la ciudad, no es oportuno realizar el Capital Fest en este momento”, comunicó la comuna capitalina.
Ante este escenario, las autoridades determinaron suspender el evento hasta nuevo aviso, priorizando las condiciones de seguridad y bienestar de la población.
La decisión representa un cambio en la agenda de actividades que la Alcaldía tenía planificadas hasta el 29 de septiembre, en el marco de la celebración de los 448 años de fundación de Tegucigalpa.
De acuerdo con la programación divulgada por la Alcaldía, el Capital Fest estaba contemplado para desarrollarse durante tres días consecutivos, del viernes 25 al domingo 27 de septiembre, en la Villa Olímpica.
La feria incluía una propuesta de entretenimiento para distintos públicos, con conciertos, gastronomía, juegos, competencias y participación de emprendedores.
Entre los artistas anunciados para las jornadas figuraban el colombiano Kapo y la banda guatemalteca Bohemia Suburbana, como parte de la programación musical del festival.
El evento también contemplaba 13 escenarios, concurso de sopas, concurso de bandas, ciudad inflable y juegos mecánicos, según lo habían anunciado las autoridades municipales.