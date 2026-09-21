Capital Fest es suspendido por las lluvias en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó este lunes la suspensión del Capital Fest, evento que formaba parte de la programación para celebrar los 448 años de fundación de Tegucigalpa.

La Alcaldía explicó que la decisión responde a las condiciones climáticas que se presentan en la capital hondureña, donde se mantiene una alerta amarilla por las lluvias.

“Debido a la alerta roja por sequía y alerta amarilla por lluvias que se encuentra la ciudad, no es oportuno realizar el Capital Fest en este momento”, comunicó la comuna capitalina.