Lluvias dejan inundaciones y daños en distintos sectores de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. Las intensas lluvias registradas durante la noche del sábado 19 de septiembre provocaron inundaciones, deslizamientos y daños en distintos sectores de Tegucigalpa, de acuerdo con el reporte del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo (Simger). En total, las autoridades contabilizaron al menos 15 incidencias en diferentes puntos del Distrito Central: 10 inundaciones, además de la caída de un árbol, un socavón, un deslizamiento, un derrumbe y afectaciones en un puente. Entre las zonas afectadas se encuentran las colonias La Cañada, Bella Oriente, San Ángel, Hato de Enmedio y Kennedy, así como el bulevar Centroamérica, Villa Nueva y el anillo periférico. La Kennedy y el anillo periférico registraron cuatro inundaciones cada uno, mientras que en Villa Nueva se reportó una inundación y afectaciones en dos puentes.

También se reportó la caída de un árbol en La Joya, un socavón en la residencial Honduras, un deslizamiento en la residencial Miraflores y un derrumbe que afectó un puente peatonal en Villa Vieja.

Uno de los sectores que enfrentó mayores dificultades fue Hato de Enmedio, donde una quebrada se desbordó y el agua alcanzó viviendas y establecimientos. Julio Quiñónez, director del Simger, explicó que el incidente ocurrió a la altura del bulevar Fuerzas Armadas y el puente peatonal o las gradas de Hato de Enmedio. Según detalló, el desbordamiento afectó dos talleres mecánicos y varias viviendas, luego de que vecinos reportaran que un vehículo quedó atrapado en una alcantarilla que atraviesa el bulevar, provocando un dique que contribuyó a la inundación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ante la emergencia, el Cuerpo de Bomberos ofreció a algunas familias afectadas la posibilidad de trasladarse a un albergue, pero estas decidieron permanecer en sus viviendas mientras esperaban que disminuyera el nivel del agua. La lluvia también complicó la movilidad en otros sectores. En la colonia Loarque, una familia quedó atrapada dentro de un vehículo después de que este se apagara al intentar cruzar una calle inundada. Carlos Bonilla, portavoz del Cuerpo de Bomberos, informó que los ocupantes fueron auxiliados y trasladados a un lugar seguro, mientras el vehículo también fue puesto a salvo.

La lluvia se prolongó durante aproximadamente dos horas y media y dejó varios puntos con dificultades para la circulación. Mientras los equipos de emergencia atendían las incidencias, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) inició trabajos de limpieza y despeje en la quebrada La Salada, sector 1 de Hato de Enmedio, para retirar sedimentos, basura, ramas y otros obstáculos que afectaban el cauce. Los equipos municipales también brindaron asistencia a las familias afectadas mediante labores de limpieza y apoyo humanitario.