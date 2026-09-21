Caso Infop: Corte revoca auto de formal procesamiento contra David Chávez

La decisión fue comunicada este lunes por Carlos Silva, vocero del Poder Judicial, quien detalló que el tribunal declaró parcialmente ha lugar el recurso de apelación presentado por la defensa del exfuncionario.

Tegucigalpa, Honduras. La Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción revocó el auto de formal procesamiento dictado contra el exdiputado y exdirector del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), David Chávez Madison.

Con la resolución, también quedan revocadas las medidas cautelares que habían sido impuestas contra Chávez Madison, por lo que se detiene el proceso judicial bajo el auto de formal procesamiento que había sido dictado previamente.

“Esto significa que ya no se le seguirá el proceso con el auto de formal procesamiento que se le dictó en el juzgado a partir de esta determinación”, explicó Silva al referirse a los efectos de la decisión judicial.

Chávez Madison había sido acusado por el Ministerio Público por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios, a raíz de una investigación relacionada con una contratación realizada durante su gestión en el Infop.

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El caso está vinculado con una licitación para adquirir suministros y un software destinado a los centros regionales del Infop en San Pedro Sula, Catacamas y Puerto Lempira.

El proceso de contratación tuvo un valor de 75 millones 837 mil lempiras. Según las investigaciones, los programas informáticos contemplados en la licitación finalmente no fueron instalados en los centros regionales de la institución.

Además de David Chávez, el requerimiento fiscal fue presentado contra Ángel Aguiriano, Magaly Bustillo Streber, José Antonio Elvir Vásquez, Mario Alejandro Calderón, Óscar Antonio Názar Castro y Manuel Castillo.

El vocero del Poder Judicial confirmó que tanto la defensa como la parte acusadora interpusieron recursos de reposición contra la resolución emitida por la Corte de Apelaciones, por lo que todavía existen actuaciones pendientes dentro del expediente.

La resolución modifica la situación procesal de Chávez Madison respecto al auto de formal procesamiento que había sido dictado en su contra, mientras los recursos de reposición presentados por las partes deberán seguir el trámite correspondiente ante las autoridades judiciales.