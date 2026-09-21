El Salvador viene a conquistar turistas hondureños para el Feriado Morazánico

San Pedro Sula, Honduras. A pocas semanas del Feriado Morazánico, El Salvador ha comenzado a buscar turistas directamente en Honduras, con una campaña que promociona sus destinos y experiencias en las dos principales ciudades del país. La feria turística “Me llega El Salvador” se instaló inicialmente en Mall Las Cascadas, en Tegucigalpa, del 9 al 16 de septiembre, y desde el 19 hasta el 27 de septiembre se desarrolla en Megamall, en San Pedro Sula. La iniciativa permite a los hondureños conocer planes turísticos, alternativas de transporte y experiencias relacionadas con los destinos salvadoreños. Los espacios incluyen fotografías gratuitas y experiencias virtuales de playa, entre otras actividades destinadas a acercar la oferta turística del vecino país al potencial viajero hondureño.

La campaña llega en el marco de uno de los períodos de mayor movilización turística de Honduras. La Semana Morazánica de 2026 comenzará el miércoles 7 de octubre y concentra los feriados cívicos correspondientes al 3, 12 y 21 de octubre, trasladados y unificados mediante el Decreto Legislativo 78-2015 con el propósito de estimular el turismo. El sector privado gozará el asueto desde el mediodía del miércoles 7 hasta el mediodía del sábado 10 de octubre, mientras para los empleados públicos los días de descanso establecidos corresponden al miércoles, jueves y viernes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El Salvador pone la mirada en Honduras

​​​​​La ofensiva promocional salvadoreña no comenzó en septiembre. Desde marzo, la Embajada de El Salvador en Honduras participó en una actividad organizada junto con Avianca y Decameron en Tegucigalpa, que reunió a más de 70 empresarios hondureños, entre agencias de viajes, brókeres y tour operadores. En ese encuentro se presentaron oportunidades para comercializar la oferta turística de El Salvador específicamente para temporadas hondureñas de alta movilidad, entre ellas Semana Santa y la Semana Morazánica. Incluso el sitio oficial de promoción turística de El Salvador mantiene incorporada en su agenda la Semana Morazánica de Honduras, del 7 al 9 de octubre, dentro de su calendario de actividades y promociones.

Detrás de ese interés hay un mercado que viene creciendo

Durante el Feriado Morazánico de 2025, cerca de 74,000 hondureños salieron del país, según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM). Más de 50,000 viajaron por tierra hacia los tres países vecinos: El Salvador, Guatemala y Nicaragua. El Salvador fue por amplio margen el principal destino entre esos tres países. 30,678 hondureños viajaron a territorio salvadoreño, frente a 12,963 que fueron a Guatemala y 6,580 que se desplazaron hacia Nicaragua. El crecimiento hacia El Salvador fue particularmente significativo. Los registros pasaron de 17,092 viajeros en el Morazánico de 2024 a 30,678 en 2025, un incremento de aproximadamente 79.4% en apenas un año. Eso significa que más de cuatro de cada diez hondureños que salieron del país durante el feriado de 2025 tuvieron a El Salvador como destino, tomando como referencia las cerca de 74,000 salidas internacionales registradas por Migración. El comportamiento ya venía observándose un año antes. Un reporte de Conapremm registró 55,297 salidas de personas por los diferentes puntos fronterizos durante el Feriado Morazánico de 2024, aunque esa cifra corresponde al flujo migratorio general y no exclusivamente a turistas hondureños.

Millones quedan en El Salvador

El movimiento representa además una importante inyección económica para el vecino país. En la Semana Morazánica de 2024, el Ministerio de Turismo de El Salvador reportó 39,000 ingresos procedentes de Honduras, de los cuales estimó que alrededor de 35,000 correspondieron a visitantes que hicieron turismo y permanecieron al menos una noche en el país.

Estos viajeros dejaron aproximadamente $12.2 millones en divisas en la economía salvadoreña. La estimación oficial situó el gasto promedio en unos $115 diarios por visitante, con estadías generalmente de tres a cuatro noches. Entre los lugares más demandados por los hondureños estuvieron La Libertad y la zona oriental, además de playas, montañas, pueblos, el Centro Histórico de San Salvador y el volcán de Santa Ana. Para 2025, El Salvador reforzó todavía más la estrategia. Además de promociones en hoteles, restaurantes y establecimientos turísticos, implementó mecanismos para agilizar el tránsito fronterizo y realizó acciones de bienvenida para los hondureños que cruzaban durante el asueto.

Honduras quiere retener al turista