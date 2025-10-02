“¡Viva El Salvador!”: hondureños celebran la Semana Morazánica en playas y ciudades salvadoreñas

San Salvador

La Semana Morazánica, feriado nacional en Honduras en honor a Francisco Morazán, ha generado un notable flujo de turistas hondureños hacia El Salvador, quienes buscan aprovechar los días de descanso para vacacionar en destinos cercanos.

Desde tempranas horas, largas filas de vehículos y personas se vieron en el paso fronterizo de El Amatillo, donde muchas familias esperaron horas para ingresar. Este viaje vacacional hacia El Salvador se ha vuelto habitual en estas fechas.

El Salvador también ha visto una mayor demanda en sus destinos turísticos: playas de La Libertad, puntos culturales en San Salvador, zonas naturales y rutas de montaña son algunas de las opciones preferidas por visitantes hondureños.

“La experiencia comienza en la frontera. “Los turistas hondureños que llegan a nuestro país son recibidos con calidez y un proceso ágil en su ingreso, para continuar su recorrido hacia nuestros destinos”, publicó en sus redes sociales el Ministerio de Turismo Salvadoreño.

“Somos de Honduras, íbamos a la playa Libertad”, dijo un joven hondureño mientras ingresaba junto a su padre, quien expresó de manera eufórica: "¡Viva El Salvador!". Viva Bukele”.