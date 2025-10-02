  1. Inicio
  2. · Honduras

Hondureños saturan la frontera con El Salvador por el Feriado Morazánico

Caravanas de vehículos y turistas hondureños cruzaron este jueves hacia El Salvador, atraídos por la oferta turística y el recibimiento especial durante el Feriado Morazánico.

  • 02 de octubre de 2025 a las 16:19 -
  • Redacción
Hondureños saturan la frontera con El Salvador por el Feriado Morazánico

Largas filas de personas por querer entrar a El Salvador.

 Foto: Redes Sociales.
Frontera El Amatillo

Bajo un sol intenso, largas filas de vehículos y personas se extendieron este jueves en el puesto fronterizo de El Amatillo, donde cientos de hondureños aprovecharon el Feriado Morazánico para cruzar hacia El Salvador en busca de descanso y turismo.

Desde tempranas horas, la imagen de una caravana de automóviles avanzando lentamente marcó la dinámica de esta zona limítrofe.

Familias completas, grupos de amigos y turistas individuales se mostraban dispuestos a esperar el tiempo necesario con tal de disfrutar sus vacaciones fuera de Honduras.

Según informó el Diario El Salvador, el gobierno del presidente Nayib Bukele promovió un espectáculo de fuegos artificiales para la primera noche del feriado, como parte de la bienvenida a los turistas, en especial a los hondureños que representan un flujo clave para la economía salvadoreña en estas fechas.

Hondureña portando su pasaporte en la frontera El Amatillo.

Hondureña portando su pasaporte en la frontera El Amatillo.

 (Foto: Diario El Salvador)

La estrategia turística también se reflejó en territorio hondureño: en varias calles de San Pedro Sula fueron visibles carteles de promoción que ofrecían a El Salvador como un destino preferido.

Por otra parte, la saturación no solo fue en lo terrestre, tambíen se sumó la conectividad aérea, ya que aerolíneas como Avianca y Volaris habilitaron conexiones directas desde terminales hondureñas hacia diferentes ciudades salvadoreñas.

Con esta mezcla de ofertas y atractivos, El Salvador se coloca como uno de los destinos predilectos para los hondureños durante el Morazánico, un feriado que año con año moviliza a miles de personas dentro y fuera del país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias