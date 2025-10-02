Hondureños saturan la frontera con El Salvador por el Feriado Morazánico

Frontera El Amatillo

Bajo un sol intenso, largas filas de vehículos y personas se extendieron este jueves en el puesto fronterizo de El Amatillo, donde cientos de hondureños aprovecharon el Feriado Morazánico para cruzar hacia El Salvador en busca de descanso y turismo.

Desde tempranas horas, la imagen de una caravana de automóviles avanzando lentamente marcó la dinámica de esta zona limítrofe.

Familias completas, grupos de amigos y turistas individuales se mostraban dispuestos a esperar el tiempo necesario con tal de disfrutar sus vacaciones fuera de Honduras.