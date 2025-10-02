Hondureños saturan la frontera con El Salvador por el Feriado Morazánico

Bajo un sol intenso, largas filas de vehículos y personas se extendieron este jueves en el puesto fronterizo de El Amatillo, donde cientos de hondureños aprovecharon el Feriado Morazánico para cruzar hacia El Salvador en busca de descanso y turismo.
Desde tempranas horas, la imagen de una caravana de automóviles avanzando lentamente marcó la dinámica de esta zona limítrofe.
Familias completas, grupos de amigos y turistas individuales se mostraban dispuestos a esperar el tiempo necesario con tal de disfrutar sus vacaciones fuera de Honduras.
🎆 MIENTRAS HAY QUIENES AGITAN FANTASMAS DE CONFLICTO, EL SALVADOR SE LLENA DE TURISTAS HONDUREÑOS— ITR Oficial (@ITROriginal) October 2, 2025

Según informó el Diario El Salvador, el gobierno del presidente Nayib Bukele promovió un espectáculo de fuegos artificiales para la primera noche del feriado, como parte de la bienvenida a los turistas, en especial a los hondureños que representan un flujo clave para la economía salvadoreña en estas fechas.
La estrategia turística también se reflejó en territorio hondureño: en varias calles de San Pedro Sula fueron visibles carteles de promoción que ofrecían a El Salvador como un destino preferido.
Por otra parte, la saturación no solo fue en lo terrestre, tambíen se sumó la conectividad aérea, ya que aerolíneas como Avianca y Volaris habilitaron conexiones directas desde terminales hondureñas hacia diferentes ciudades salvadoreñas.
La música de saxofón deleita esta noche a los turistas que visitan el Centro Histórico de San Salvador, en un ambiente seguro y ordenado.
Con esta mezcla de ofertas y atractivos, El Salvador se coloca como uno de los destinos predilectos para los hondureños durante el Morazánico, un feriado que año con año moviliza a miles de personas dentro y fuera del país.
ATENCIÓN VIAJEROS
Así luce la cola en El Amatillo en estos momentos: largas filas de vehículos intentando cruzar hacia El Salvador. 🚗🚛
⚠️ ¡Precaución! Tomen en cuenta el retraso si planean viajar por esa frontera.