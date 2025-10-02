Consternación por el fallecimiento de Ramón Ponce, destacado fotógrafo hondureño

Tegucigalpa, Honduras.

Decenas de periodistas lamentaron la mañana de este jueves 2 de octubre la muerte de Ramón Armando Ponce Núñez, destacado fotógrafo nacional, en Tegucigalpa. La noticia fue confirmada por sus familiares y difundida por el diario La Tribuna, medio en el que trabajó durante muchos años.

Colegas, amigos y familiares lo recuerdan como un profesional dedicado, caracterizado por su humildad y compañerismo. Aunque no se informó la causa de su muerte, su partida ha generado numerosas muestras de pesar en el ámbito periodístico. “Un gran ser humano, Ramón Ponce... Tuve el honor de conocerlo y trabajar a su lado; aunque éramos competencia, realizamos el trabajo con el mismo cariño y esmero", expresó la periodista Francia Barahona.

