Consternación por el fallecimiento de Ramón Ponce, destacado fotógrafo hondureño

El fotógrafo Ramón Armando Ponce era reconocido por su brillante trabajo dentro del gremio periodístico.

Ramón Armando Ponce Núñez, destacado fotógrafo hondureño.

Tegucigalpa, Honduras.

Decenas de periodistas lamentaron la mañana de este jueves 2 de octubre la muerte de Ramón Armando Ponce Núñez, destacado fotógrafo nacional, en Tegucigalpa.

La noticia fue confirmada por sus familiares y difundida por el diario La Tribuna, medio en el que trabajó durante muchos años.

Colegas, amigos y familiares lo recuerdan como un profesional dedicado, caracterizado por su humildad y compañerismo. Aunque no se informó la causa de su muerte, su partida ha generado numerosas muestras de pesar en el ámbito periodístico.

“Un gran ser humano, Ramón Ponce... Tuve el honor de conocerlo y trabajar a su lado; aunque éramos competencia, realizamos el trabajo con el mismo cariño y esmero", expresó la periodista Francia Barahona.

Fotografía compartida en redes sociales por la periodista Francia Barahona.

“Hoy me desperté con la triste noticia de la muerte de mi gran amigo, mi confidente, mi compañero de trabajo y mi gran consejero, Ramón Armando Ponce Núñez. Más de dos décadas de andar juntos en este hermoso oficio del periodismo nos hicieron familia”, expresó la periodista Iris Ramírez.

Por su parte, el periodista Edgardo Rivera escribió: “Muere un gran amigo y gran profesional de la fotografía. Ramón Ponce, gracias por darme siempre palabras motivadoras, tu amistad y cariño”.

En redes sociales, decenas de comunicadores han manifestado su tristeza por la partida de Ponce Núñez, resaltando su legado como referente de la fotografía en Honduras.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

