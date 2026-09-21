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Turismo proyecta movilización de 500,000 personas en Semana Morazánica

El movimiento de visitantes beneficiará a hoteles, restaurantes, transporte, comercios, operadores turísticos y otros negocios relacionados con la llegada de turistas

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 01:00 -
  • Redacción La Prensa
Turismo proyecta movilización de 500,000 personas en Semana Morazánica

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 Foto: Esaú Ocampo/LA PRENSA

Tegucigalpa, Honduras. Según las proyecciones de las autoridades de la Secretaría de Turismo, alrededor de 500,000 personas se movilizarían hacia distintos destinos del país durante la próxima Semana Morazánica, que inicia el miércoles 7 de octubre.

La expectativa contempla el movimiento de visitantes hacia diferentes destinos nacionales y el gasto que estos realizarían en servicios vinculados con la actividad turística.

El ministro de Turismo, Andrés Ehrler, llamó a los hondureños a aprovechar los días de descanso para conocer destinos dentro del país y mantener el gasto turístico en la economía nacional.

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“500,000 es la base en la expectativa”, afirmó Ehrler al referirse a la cantidad de personas que se espera que se movilicen durante el feriado.

Según el funcionario, el movimiento de visitantes podría beneficiar a hoteles, restaurantes, transporte, comercios, operadores turísticos y otros negocios relacionados con la llegada de turistas.

Ehrler también mencionó el potencial de las comunidades y rutas turísticas de diferentes regiones del país, entre ellas aquellas vinculadas con los pueblos Lenca, Pech, Maya y Tawahka, además de los destinos de la zona garífuna.

La expectativa oficial es que el desplazamiento de visitantes genere mayor actividad económica en las comunidades que reciben turistas durante los días del feriado.

De acuerdo con los datos citados por Ehrler y atribuidos al Instituto Hondureño de Turismo, un turista que hace turismo en el país gasta en promedio alrededor de 2,000 lempiras por noche, aunque el monto varía entre los visitantes.

“Hay gente que gasta más, hay gente que gasta menos, que paga menos en las habitaciones”, señaló el funcionario al explicar las diferencias en el gasto de los viajeros.

La estimación de Turismo es que el movimiento de aproximadamente medio millón de personas permita alcanzar una derrama económica cercana a los 600 millones de lempiras durante la Semana Morazánica.

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El comportamiento del turismo durante el feriado dependerá de la cantidad de personas que finalmente se movilicen, los destinos que visiten y el gasto que realicen durante su permanencia.

Ehrler insistió en que la expectativa es que los hondureños realicen sus actividades turísticas dentro del país y que el movimiento de visitantes contribuya a los ingresos de los negocios y las comunidades.

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Redacción La Prensa
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