Alertan por llegada de sargazo al Caribe hondureño; piden evitar nadar entre la macroalgamarina

Las zonas con mayor riesgo comprenden el litoral entre Puerto Cortés y Omoa, así como el sector ubicado desde Barra Patuca hasta Iriona, en el departamento de Colón.

Durante los últimos días se han registrado altas concentraciones de esta macroalga marina en las costas hondureñas, según el monitoreo realizado por CENAOS sobre las condiciones en el mar Caribe.

Tegucigalpa, Honduras . El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sismológicos ( Cenaos ), de la Comisión Permanente de Contingencias ( Copeco ), advirtió sobre un alto riesgo de arribo de sargazo este fin de semana a varias zonas de las costas del Caribe hondureño , debido a la influencia de los vientos y las corrientes marinas.

El riesgo también se mantiene alto en la línea costera norte de Islas de la Bahía. En estos sectores, las concentraciones de sargazo podrían oscilar entre bajas y moderadas, con una cobertura de hasta el 10 por ciento.

En el resto de la costa Caribe hondureña, el riesgo de arribo de sargazo será de medio a bajo durante este fin de semana. La presencia de la macroalga dependerá de la evolución de los vientos y las corrientes marinas.

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El sargazo es una macroalga que flota en la superficie del océano y que, al acumularse y descomponerse en las playas, puede generar malos olores y liberar gases como sulfuro de hidrógeno y amoníaco, además de afectar los ecosistemas locales.

Copeco recomendó evitar nadar entre las acumulaciones de sargazo, debido a que los organismos que alberga pueden causar irritación en la piel. También pidió alejarse de los cúmulos en proceso de descomposición, especialmente cuando desprendan olores fuertes.

Las mujeres embarazadas, los niños, los adultos mayores y las personas con problemas respiratorios o alergias deben evitar las zonas costeras afectadas. Asimismo, se aconseja no caminar descalzo sobre el sargazo, porque puede ocultar objetos filosos o animales marinos, además de provocar irritaciones por la humedad y las bacterias.